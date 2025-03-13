Член Национального курултая при Президенте РК, Газиз Абишев, в ходе обсуждения актуальных проблем, стоящих перед Казахстаном, рассказал о ключевых вызовах для общества в условиях глобальных изменений, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что на внешнем контуре Казахстану предстоит готовиться к когнитивным идеологическим атакам со стороны агрессивных акторов.

"В условиях переустройства мира и роста влияния права сильного, мы должны быть готовы к гибридным методам взлома информационного пространства", — подчеркнул Абишев.

Он считает, что Казахстан должен разработать эффективные методы противодействия этим угрозам.

Кроме того, Газиз Абишев отметил важность внутренних изменений. Он предложил сосредоточиться на том, как общество должно реагировать на возможную смену общественного договора в контексте ужесточения налогового законодательства.

По словам Абишева, в условиях быстроменяющегося мира Казахстану необходимо подготовиться к различным вызовам и сделать шаги для защиты своей внутренней стабильности и суверенитета.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае.

Также политолог Талгат Калиев поделился своими ожиданиями от четвертого Национального курултая.

Впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.