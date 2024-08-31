Политолог Максим Крамаренко: Создаются условия для участия граждан в реальном управлении государством

Чуть больше двух лет назад в стране прошёл республиканский референдум, инициированный главой государства, на котором большая часть граждан поддержала поправки в основной закон страны. Руководитель Института евразийской политики Максим Крамаренко уверен, что состоявшийся конституционный референдум и дальнейшее преобразование политической системы Казахстана положительно отразились на имидже нашей страны на мировой арене, передаёт BaigeNews.kz.

"Токаев и его команда демонстрируют стремление к тому, чтобы Казахстан ассоциировался с понятием "справедливое государство", а это напрямую взаимосвязано с инвестиционной привлекательностью. Поэтому сейчас мы наблюдаем живой интерес к нашей стране со стороны других государств, заинтересованных в локализации своих производств в регионе Центральной Евразии. Ведь свои инвестиции выгодно вкладывать в страны, где наблюдается стремление политической элиты защищать частную собственность, обеспечивать равноправие всех сторон в различных сферах общественных отношений", — считает политолог.

Говоря о роли Основного закона страны, Максим Крамаренко заявил, что можно прочесть ни одну лекцию о том, зачем нужна Конституция современному государству. Но, можно и кратко объяснить её основное назначение, сравнив Основной Закон с договором, только заключённым между всеми гражданами страны об учреждении государства, и регламентирующим, в том числе, взаимоотношения между этим учреждаемым государством и обществом, резюмировал эксперт.

"Предтечей такого базового акта для государства можно считать свод законов, установленный царём Лагаша Уруинимгиной ещё в III тыс. до н.э. Но первой именной Конституцией в политико-правовом плане считается та, которая была принята в США, и вступила в законную силу 4 марта 1789 года. Этот документ вобрал в себя основные прогрессивные идеи об устройстве справедливого государства, существовавшие на тот момент, к которым мы можем отнести разделение власти на "самостоятельные ветви", право на частную собственность, основные права человека, и также право на противодействие сложившейся в государстве тирании. Американские колонисты того времени, вооружённым путём освободившиеся от власти британской короны, хотели продемонстрировать курс на построение демократического государства, продекларировав это в принятой Конституции", — отметил спикер.

По словам руководителя Института евразийской политики, модель такой организации государства стала постепенно распространяться в других странах, поэтому, при формировании постсоветской государственности в Казахстане, такой Основной закон был принят и у нас в 1993 году. Спустя два года, была принята новая Конституция 1995 года.

"В этих актах были прописаны основные права и свободы человека и гражданина, признающиеся на территории нашей республики, а также установлена обязанность государства о справедливом обеспечении их реализации. В этом как раз и заключается демократизация политических процессов. Под этим мы можем понимать претворение в жизнь идеи о заключении такого "конституционного договора", который устанавливает в государстве три важных основополагающих принципа его демократизации. Высшей ценностью объявляется человек и его жизнь, это охраняется и защищается государством. Из этого вытекает то, что частная собственность человека, живущего в республике, становится неприкосновенной и защищается также государством. И, третье, также базовое положение: основным источником власти, раз государство учреждается на основе общего согласованного волеизъявления, является населяющий его народ, то есть его граждане", — говорит Максим Крамаренко.

Рассуждая о причинах решения, принятого в 2022 году Главой государства по организации всенародного голосования, политолог предложил вспомнить слова Президента, когда Касым-Жомарт Токаев только предложил провести референдум о внесении поправок в действовавшую на тот момент Конституцию 1995 года.

"Глава государства тогда заявил, что принятие этих поправок будет означать переход к новой государственной модели, к новой политической системе, которую он назвал "Второй республикой". Что под этим понимал тогда Президент?! Скорее всего, для него, принятие поправок в Конституцию означало переучреждение государства – как системы организации власти и её взаимодействия с обществом. Решение о проведении референдума было принято практически сразу после трагических событий января 2022 года, причиной которых стала также царившая в обществе социально-экономическая неудовлетворённость. Этими настроениями попытались воспользоваться злоумышленники, которые хотели захватить власть в стране. Поэтому, когда государственный переворот не удался, глава республики принял решение перезаключить "конституционный договор", чтобы народ в своей стране не чувствовал себя ущемлённым в социально-политическом плане, ведь такое положение – благодатная почва для раскачки различных негативных тенденций", — отметил эксперт.

По мнению Максима Крамаренко, в основе этих проблем — отсутствие реакции государства на запросы общества, которое можно назвать синдромом "глухого государства".

"Токаев, для разрешения этой проблемы, напротив, заложил в основу "Второй республики" концепцию "слышащего государства", что подразумевает под собой создания институтов, не только воспринимающих месседжи общества, но и позитивно реагирующих на них. Изначально, эту концепцию он попытался реализовать в "Первой республике", которая досталась ему от Назарбаева. Но, по всей видимости, сложившееся на тот момент политическое устройство в стране не позволяло реализовать в полной мере идею "слышащего государства", подтверждением чего стал трагический январь 2022 года", — сказал Максим Крамаренко.

Политолог подчеркнул, что референдум, и принятые уже после него нормы, внесли существенные изменения в конституционное законодательство, создав больше возможностей для участия граждан в управлении государством.

"Во-первых, это изменение правил избрания депутатов Мажилиса Парламента. Если ранее, стать депутатом высшего законодательного органа страны можно было только через участие в деятельности в одной из действующих в республике политических партий, и то только после прохождения внутрипартийной процедуры предварительных выборов, в результате которых и формируется партийный список. То сейчас, наше законодательство позволяет принимать участие в выборах депутатов Мажилиса в качестве кандидата также и самовыдвиженцам, чем, конечно же, снимается один из барьеров для участия в управлении государством простому человеку", —отмечает собеседник.

Во-вторых, по словам эксперта, очень символична поправка в разделе о выборах Президента – высшего должностного лица государства, которая была принята уже после состоявшегося референдума.

"Она демонстрирует то, что во "Второй республике" упраздняется возможность "задержаться" в кресле Президента на неограниченный срок. К. Токаев сам предложил ограничить возможность быть Президентом страны только одним семилетним сроком. Соответственно, если ранее активные политические деятели могли только мечтать занять главное "кресло" страны, то теперь, создаётся больше возможностей для реализации такой "мечты" на практике. В-третьих, восстановление в РК института Конституционного суда также опосредовано создаёт возможность для простых граждан влиять, а лучше сказать, исправлять нормативные акты в стране, которые, по их мнению, не соответствуют нормам Основного закона", — говорит политолог.

Кроме этого, власть в республике, следуя принципу "слышащего государства", при возникновении важных общегосударственных вопросов всё больше прибегает к механизму референдума, предоставляя право народу самому принимать решение. Так было с внесением поправок в Конституцию, так будет и с разрешением вопроса о строительстве АЭС, резюмировал Максим Крамаренко.

"Уже за рамками конституционного законодательства, но с опорой на него в Казахстане принят закон "Об общественном контроле". Он также создает условия для простых граждан принимать участие в управлении государством, осуществляя функции контроля. В этом законодательном акте устанавливается институт петиций – особая форма запроса общества к государству. Согласно действующего законодательства, петиция должна набрать 50 тысяч подписей, чтобы её рассмотрело Правительство. То есть, во "Второй республике" создаются условия для участия граждан в реальном управлении государством, каких не было в "старорежимном Казахстане". Но, к этому следует добавить, что, конечно же, с усложнением общественных отношений, с дальнейшей их цифровизацией, возможно будут востребованы иные формы участия граждан в политических процессах", — поясняет эксперт.

Самое главное, чтобы "Вторая республика" продолжала оперативно реагировать на необходимость меняться, внедряя новые формы и механизмы участия своих граждан в политической жизни страны, завершил свою мысль руководитель Института евразийской политики.