Политолог: Кредитование - самая большая проблема в Казахстане

О том, как закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании, подписанный недавно президентом Казахстана, повлияет на ситуацию стране, высказался политолог Ислам Кураев, передаёт BaigeNews.kz.

"Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства". На самом деле, кредитование в нашей стране - самая большая проблема, так как процесс получения легок, а вот процентные ставки и условия по кредитованию пугающие. Можно сказать, что люди сами виноваты. Однако не всегда это происходит по глупости и ради мимолетного удовлетворения своих потребностей. Как правило, народ испытывает нужду и вынужден прибегнуть к кредиту, а значит погрузиться в долговую яму", - отметил эксперт.

По его мнению, новый закон демонстрирует заинтересованность Касым-Жомарт Токаева в решении подобного рода вопросов и желание уберечь общество от необдуманных действий.