Политолог: Кредитование - самая большая проблема в Казахстане
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О том, как закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании, подписанный недавно президентом Казахстана, повлияет на ситуацию стране, высказался политолог Ислам Кураев, передаёт BaigeNews.kz.
"Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства". На самом деле, кредитование в нашей стране - самая большая проблема, так как процесс получения легок, а вот процентные ставки и условия по кредитованию пугающие. Можно сказать, что люди сами виноваты. Однако не всегда это происходит по глупости и ради мимолетного удовлетворения своих потребностей. Как правило, народ испытывает нужду и вынужден прибегнуть к кредиту, а значит погрузиться в долговую яму", - отметил эксперт.
По его мнению, новый закон демонстрирует заинтересованность Касым-Жомарт Токаева в решении подобного рода вопросов и желание уберечь общество от необдуманных действий.
"Как правило, всё больше мер предпринимаются, возможно в перспективе и процентные ставки изменятся. Однако на данном этапе важно доносить людям о финансовой грамотности и последствиях, которые ожидают. В конкретном случае, именно инициатива, идущая от главы государства, может позитивно отразиться на ситуации в целом. Подобного рода вопросы напрямую касаются народа и его будущего, а значит и здоровой нации", -заключил Кураев.
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