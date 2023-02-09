Политолог: избирательная кампания 2023 года пройдёт под знаком беспартийных и самовыдвиженцев

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Главе государства необходим Парламент, способный стать ему надёжной опорой и готовый разделить с ним ответственность за дальнейшую реализацию официального политического курса. Таково мнение известного казахстанского политолога Андрея Чеботарёва, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению эксперта "Акорде" также важно продемонстрировать широкой общественности свою последовательность в проведении заявленных реформ. В связи с этим новому депутатскому корпусу мажилиса парламента предстоит, в частности, принять новые Налоговый и Бюджетный кодексы, Социальный кодекс, законы "О местном самоуправлении в Республике Казахстан", "Об общественном контроле" и т.д.

Политолог назвал три ключевых особенности текущей избирательной кампании.

Первая, связана с участием в предвыборной кампании сразу 7 политических партий, включая недавно зарегистрированных партий "Байтақ" (партия "зелёных") и партии "Respublica". Вторая особенность предстоящих выборов связана с 5%-м избирательным порогом для политических партий (до мая 2021 года он составлял 7%).

"Еще одной особенностью является возможность для выдвижения кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам. Правда, из 98 депутатов мажилиса таким способом избираются только 29. Тем не менее я считаю, что нынешняя избирательная кампания пройдёт под знаком именно активности кандидатов-одномандатников, особенно самовыдвиженцев, беспартийных или тех, кто хочет создать свои политические партии. Потому что там действительно представлен весь многообразный спектр взглядов, идей, ценностей социальных групп нашего общества. И я думаю, что избиратели пойдут в основном голосовать за них, тем более одномандатники будет на всех уровнях – республиканском, региональном, местном. В том числе уже активно проявляют себя различные оппоненты действующей власти, включая инициаторов создания новых партий и движений. В частности, о своём намерении баллотироваться в законодательный орган заявили такие известные представители общественности, как Серик Абдрахманов, Ермурат Бапи, Нуржан Альтаев, Мухтар Тайжан, Санжар Бокаев, Лукпан Ахмедьяров, Инга Иманбай, Тогжан Кожалы и т.д", - отметил Андрей Чеботарёв.

Вместе с тем небольшое количество мандатов для данной категории депутатов мажилиса, по словам Чеботарёва, привело к образованию довольно больших по территории и количеству населения избирательных округов.

"В свою очередь, это требует от любого из потенциальных претендентов наличия солидных организационных и материальных ресурсов для проведения своей избирательной кампании. Поэтому не исключено создание определённого количества неформальных избирательных блоков, типа заявленного ещё в декабре 2022 года блока "Алтыншы Қаңтар" в Алматы. Это позволит соответствующим кандидатам объединить свои усилия и ресурсы", - отметил политолог.

По мнению Андрея Чеботарёва, ещё более серьёзным моментом станет высокий уровень конкуренции в избирательных округах.

"При этом имеются риски раздробленности протестного электората между оппозиционно настроенными кандидатами и, как следствие, снижения их шансов попасть в парламент. В свою очередь, такая ситуация будет играть в пользу лояльных к властям кандидатов. В течение кампании следует также ожидать роста заявлений и лозунгов популистского характера. Особенно на это могут пойти новички избирательной гонки в интересах мобилизации своих потенциальных избирателей", - считает политолог.

По словам Андрея Чеботарёва, из семи политических партий, вступающих в борьбу за депутатские мандаты, ему самому наиболее интересны партии-новички – партия "зелёных" "Байтақ" и малоизвестная партия "Respublica".

"Зелёные" интересны тем, что у них чётко обозначена политическая повестка, да и вопрос экологии достаточно актуальный для любого жителя любого региона нашей страны. А вот что хочет предложить партия "Respublica" пока не понятно. И тем более из её представителей на виду только известный киноактер Нурлан Киянбаев. Тем не менее именно эффект "новичка" может помочь этим партиям заметно заявить о себе, по той причине, что от некоторых партий-старожилов, избиратели уже устали. Пока не видно, чтобы эти партии предложили что-то новое. Они не проводили процедуру обновления своих программ, не меняли подходы к своей деятельности. Обновление наблюдается только у партии "Аманат", где ведётся серьёзная трансформация. А другие партии пока ничего нового избирателям не представили", - считает политолог.

По словам Андрея Чеботарёва, поскольку все партии-претенденты делают основной акцент на списках, то для них, прежде всего, будет важна будет актуальность их предвыборных программ.

"То есть то, насколько эти программы соответствуют духу времени, запросам и ожиданиям избирателей и так далее. Хотя, конечно, персональный фактор отдельных кандидатов тоже будет играть свою роль. Но в отличии от представителей партии, которые будут баллотироваться по одномандатным округам, здесь важное значение будет играть имидж партии, её программа, - подчеркнул политолог.

По прогнозам Чеботарёва, по итогам парламентских выборов в мажилисе парламента РК VIII созыва могут быть представлены 4-5 партий.

"Причем некоторые из них смогут добиться этого посредством электоральной поддержки своих кандидатов, баллотирующихся в одномандатных округах", - отметил собеседник.

На вопрос о том, как о том изменят ли предстоящие выборы жизнь простых казахстанцев, политолог ответил, что всё будет зависеть от качества принимаемых законов.

"Приход в мажилис представителей разных политических партий и беспартийных депутатов или несущих другую политическую повестку, положительно отразится на обсуждении законопроектов, на разработке, и в итоге на качестве будущих законопроектов. Плюс ко всему у избирателей, в связи с изменениями в Конституции, появляется возможность контролировать своих депутатов, избранных по одномандатным округам, посредством создания прецедента их отзыва. Поэтому 29 депутатов будут очень стараться работать, чтобы не допустить такого для себя исхода", - резюмировал Андрей Чеботарёв.