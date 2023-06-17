Политолог Андрей Чеботарёв: Президент отводит важную роль развитию науки Казахстана

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Национальный курултай задал реальный вектор развитию науки и образования Казахстана. Политолог Андрей Чеботарёв утверждает: наука Казахстана нуждается в реальных и систематичных реформах, передает BaigeNews.kz.

"У нас нет базовых учебников ни на казахском, ни на русском языках по политологии, социологии, по теории международных отношений. Да у нас сильно развитый государственный аналитический сектор, к примеру флагман казахстанской аналитики. Но очень сильно страдает не государственный сектор, который не имеет постоянного финансирования, не имеет устойчивости, мало кадров. Утечка мозгов происходит из-за низких зарплат, уходят на государственную службу, в бизнес уходят. У нас низкий уровень страновых исследований, много международников. Специалистов по соседнему с нами Китаю можно посчитать по пальцам, по России я могу назвать одного, двух человек, тоже самое касается стран Центральной Азии, не говоря уже про американистов и т.д. Специалистов учат, готовят, дело в том, что, когда нет базовых учебников, нет постоянной связи между наукой и образованием", — пояснил он.

Также спикер отметил, что в других странах созданы все условия для того, чтобы преподаватели могли эффективно распределять свое время, что способствовало развитию науки. В Казахстане при помощи простых мер можно прийти к этому.

"У нас, если создаются научные структуры при университетах, то это всегда благодаря энтузиазму отдельных преподавателей. Я был в США в 2020 году, как раз имел возможность ознакомиться с деятельностью их аналитических структур крупнейших университетов, там есть четкое разделение преподавательского и научно-исследовательского труда. Если человек занимается научно-исследовательской деятельностью, он преподает в другое время. Поэтому они спокойно ездят по миру, занимаются исследованиями, обмениваются опытом, пока они не напишут статью или книгу, они не возвращаются к педагогике. У нас же получается превалирует преподавание, поэтому дайте преподавателям заниматься научно-исследовательской деятельностью. Об этом я тоже хочу сегодня поставить вопрос, потому что в концепции по развитию высшего образования и науки до 2029 года есть такой раздел, что планируется поддержка и развитие именно университетской науки, хотя бы на уровне государственных университетов сделали штатную единицу для научно-исследовательской структуры. Второе, чтобы вовлекали студентов-магистрантов всех уровней в научно-исследовательскую деятельность, потому что они не только должны писать курсовые и рефераты, пусть они начинают писать статьи, как мы в свое время, политологи 90-х писали в научные журналы и газеты", — отметил он.

В свою очередь президент страны Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на Национальном курултае отметил, что развитие науки, культуры и образования — залог будущего Казахстана.