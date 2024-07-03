Политику использования средств Нацфонда изменили в Казахстане

Соответствующие поправки внесены в в Концепцию управления госфинансами нашей страны до 2030 года, передаёт BaigeNews.



В частности, установлено, что привлечение государственного финансирования из НФРК на нерыночных (льготных) условиях для субъектов квазигосударственного сектора запрещено, за исключением:

реализации проектов общестранового значения с получением в каждом случае прямого согласия главы государства после прохождения соответствующей экспертизы (включая оценку проекта) и при отсутствии альтернативных источников финансирования путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда, эмитируемых для указанных проектов;

приобретения акций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по решению правительства с дисконтом к ее рыночной стоимости для финансирования республиканского бюджета с правом приоритетной реализации доли НФРК при проведении международного SPO (Secondary public offering).

Указ введен в действие 29 июня 2024 года.