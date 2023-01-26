Политики должны стать узнаваемыми в стране - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 января выступил на заседании сената парламента. Он заявил, что политики должны стать узнаваемыми в стране.

"Партии играют определяющую роль в формировании политической системы. Стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей. Безусловным приоритетом в их работе должны стать укрепление государственности и сохранение единства страны.



Партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества. В фокусе их особого внимания должна быть планомерная работа по исполнению запросов граждан. Реализуя свои программы, им необходимо строго следовать требованиям закона. Очень важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми в стране", - сказал глава государства.

Также он добавил, что одна из основных целей – формирование в обществе цивилизованных политических традиций.

"Для этого нам предстоит утвердить культуру высокой политической ответственности, без которой невозможен устойчивый и всесторонний прогресс", - отметил президент нашей страны.

По его словам, конституционная реформа, поддержанная гражданами на референдуме, стала отправной точкой новой политической эпохи.

"Она положила начало эволюционному преобразованию политической системы страны на основе принципов справедливости, открытости и подлинной конкуренции", - сказал Токаев.

Кроме того, стартовавшая недавно избирательная кампания в Мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов.