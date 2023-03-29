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пресс-служба Акорды Сегодня, 10:41
175
Сегодня, 10:41
175
Фото: пресс-служба Акорды

Политика формируется не за закрытыми дверями - Токаев о коррупции в правительстве

Президент поручил изучить международный опыт законодательного регулирования и контроля лоббистской деятельности, передаёт BaigeNews.kz

"В целом, государственная политика поддержки малого и среднего предпринимательства должна приобрести в Казахстане характер долгосрочной и системной стратегии. Вопросам развития малого и среднего бизнеса, демонополизации экономики особое внимание уделяет партия "Ақ жол". Ожидаю, что депутаты Мажилиса от партии внесут свой вклад в решение указанных задач. Нижняя палата Парламента пополнилась членами партии Respublica, созданной по инициативе группы предпринимателей. Надеюсь, что и она будет всемерно содействовать формированию благоприятной бизнес-среды в Казахстане.

Пользуясь случаем, хочу заострить внимание ещё на одном актуальном вопросе. Известно, что при разработке законов и различных правил на принятие решений большое влияние оказывают финансово-промышленные группы, крупный бизнес. Справедливости ради стоит отметить, что это свойственно практически всем странам, включая развитые. Но, когда это происходит кулуарно, в условиях полной правовой неурегулированности, создаётся широкое поле для коррупции. В цивилизованном мире политика формируется не за закрытыми дверями. Поэтому поручаю изучить международный опыт законодательного регулирования и контроля лоббистской деятельности", - сказал в своём выступлении Касым-Жомарт Токаев. 

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Сегодня, 10:41
175
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