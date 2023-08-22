"Политическое решение давно есть" - глава Минфина о смене владельца "Арселор Миттал Темиртау"

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал вопрос о возможной смене собственника "АрселорМиттал Темиртау" в кулуарах правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Заявление было сделано. Этим вопросом занимается Роман Скляр. Такого рода предприятием должен заниматься определенный круг лиц. Это должен быть серьезный переговорный процесс. Поэтому каждый если будет на своём уровне некомпетентно комментировать, это будет неправильно. Тем более, это может повлиять на переговорный процесс. Поэтому заявление уже сделано, политическое решение давно есть. Будем работать", - сказал Жамаубаев.

Журналисты также задали вопрос о том, передадут ли "Арселор Миттал Темиртау" российской компании "Северсталь".

"Есть определённые моменты, которые являются конфиденциальной информацией. Для меня и Казахстана важно, чтобы инвестор был платежеспособным, вкладывал определенные ресурсы на на повышение оплаты труда, на модернизацию. Поэтому, чем потенциальный инвестор финансово обеспечен, тем для экономики и лучше. Тем более мы полностью с нынешним акционером не закончили переговорный процесс", - ответил министр.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, больницах находятся 11 рабочих, из них 9 человек — в Караганде, и два — в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это: Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "Арселор Миттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "Арселор Миттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.

Ранее исполнительный директор "Арселлор Миттал Темиртау" Виктор Гафиулов заявлял, что после ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу.