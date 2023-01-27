Политическим партиям порекомендовали помочь людям с инвалидностью баллотироваться в депутаты

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В Центральной избирательной комиссии рекомендовали политическим партиям Казахстана предусмотреть возможность выдвижения граждан с инвалидностью кандидатами в депутаты маслихатов, передаёт BaigeNews.kz. Пока люди с особыми потребностями мало представлены во всех ветвях власти.

Член ЦИК Анастасия Щегорцова также обратила внимание на проведение агитации с учётом условий для лиц с инвалидностью. Она отметила, что в прошедших выборных кампаниях отсутствовала практика изготовления агитационных материалов кандидатов с учётом потребностей избирателей с инвалидностью.

Щегорцова рассказала о том, какие меры реализуются по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. Так, с 2021 года трансляция заседания ЦИКа, а также все инфомационные материалы обеспечиваются сурдопереводом.