Политические реформы в РК предлагают новые рамки общественного диалога - эксперт

5 июня исполнилось два года со дня проведения в Казахстане общенационального референдума по вопросам внесения поправок в Конституцию. За внесение 56 поправок в 33 статьи основного закона страны выступили 77,18% проголосовавших. Что изменилось в политическом поле страны и какое значение имеют поправки для развития гражданского общества – мы попросили поделиться экспертным мнением кандидата политических наук, профессора кафедры политологии Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Елену Нечаеву.

- Елена Леонидовна, на Ваш взгляд, как в Казахстане проходит имплементация нововведений, принятых на референдуме 2022 года? Что изменилось в политической системе за два года?

- Политические, экономические и социальные реформы, инициированные президентом Казахстана, уже дали видимый эффект, произошло перераспределение полномочий между президентом, парламентом и правительством. Были усилены роль и статус парламента, сокращена президентская квота в парламенте. Новый парламент сформирован по смешанной системе, дав возможность баллотироваться самовыдвиженцам. Полномочия президента Казахстана теперь ограничиваются однократным сроком на семь лет. Либерализация законодательных норм в отношении требований к созданию политических партий (снижение регистрационного порога в четыре раза - с 20 до 5 тысяч человек, уменьшение минимальной численности региональных представительств в три раза – с 600 до 200 человек, сокращение с 1000 до 700 человек инициативной группы граждан для создания партии и другие меры) привела к оживлению партийной жизни, появлению новых политических объединений, способных предложить актуальную политическую повестку, учитывающую общественные запросы.

Еще один значимый шаг, который хотелось бы отметить, это воссоздание Конституционного суда, который обеспечивает проверку конституционности законов и защищает права граждан. Закрепление в Конституции института Уполномоченного по правам человека также направлено на усиление защиты прав человека и соответствует международным стандартам защиты прав и свобод.

Важной частью реформ стало усиление местных органов самоуправления, значительно расширились полномочия местных органов власти, продолжением принятых на референдуме реформ стало решение о проведении прямых выборов акимов районов и городов областного значения нашей страны, что должно способствовать децентрализации власти и улучшению управления на местах.

При этом необходимо понимать, что реализация реформ является долгосрочным процессом, нужны не только законодательно закрепленные механизмы общественного контроля и вовлечения граждан в процесс принятия решений, но и изменение политической культуры общества в целом.

- По Вашему мнению, какой эффект последовал за изменениями в полномочиях президента?

- Изменения в полномочиях президента Казахстана, введенные в рамках конституционной реформы 2022 года, направлены на создание более сбалансированной и демократичной системы управления. Эти изменения способствуют усилению роли парламента, повышению подотчетности исполнительной власти, стимулированию политической конкуренции, укреплению независимости судебной системы и развитию местного самоуправления. Они не угрожают устойчивости политической системы или преемственности курса, но создают определенные возможности для политической системы и общества. В первую очередь, это расширение прав парламента в законодательном процессе, усиление его контроля над исполнительной властью. Такой шаг способствует более сбалансированной системе сдержек и противовесов и укреплению демократических институтов. Во-вторых, подотчетность исполнительной власти перед законодательным органом, что способствует более прозрачному и эффективному управлению государственными делами. Увеличение роли парламента и других институтов власти создает условия для более открытой политической конкуренции. Партии и политические движения получают больше возможностей для влияния на политику через парламент, что стимулирует развитие многопартийной системы и политического плюрализма. Усиление местного самоуправления дает регионам больше возможностей и ресурсов для решения местных проблем и так далее.

В целом, главный эффект такого перераспределения полномочий способствует созданию более устойчивой и предсказуемой политической системы, при которой государственная политика становится более последовательной и ориентированной на долгосрочное развитие.

- Произошла ли в Казахстане трансформация диалога государства с гражданским обществом? Какие реформы этому способствовали?

- Любое демократическое общество построено на принципах диалога государства с гражданским обществом. При этом необходимо, чтобы этот диалог осуществлялся системно и последовательно, в правовом поле, имел конвенциональные формы политического участия и конструктивное содержание. Важным шагом в этом направлении стала реформа партийной системы. Выход президента из партии показал, что для действующих партий создаются новые правила игры, и их поддержка обществом будет опираться не на пресловутый административный ресурс, а станет закономерным результатом их деятельности. Решение президента о равноудалённости от всех политических сил, представленных в партийном поле, дает новым и уже действующим партиям реальный шанс значительно укрепить свои позиции, показать способность к эффективной работе в новых, более конкурентных условиях.

Важно отметить такие формы общественного диалога как механизм онлайн-петиций, деятельность общественных советов разных уровней, работу Национального совета общественного доверия, создание Национального Курултая. Артикуляция интересов общества должна осуществляться по различным каналам и, безусловно, говорить о том, что все проблемы решены, было бы преждевременно, но главное значение политических реформ в том, что они предлагают новые институциональные рамки общественного диалога, законодательно закрепленные и дающие возможность быть услышанными самым разным социальным группам.

- С поправками у казахстанцев появилась возможность самостоятельно обращаться в Конституционный суд. Что это дало?

- Конституционный суд стал, в определенном смысле, символом Справедливого Казахстана, олицетворением принципа верховенства закона. Самое важное – законодательное закрепление того, что права и интересы граждан находятся в приоритете. Механизм прямого обращения граждан в Конституционный суд повышает прозрачность работы государственных органов и их ответственность перед обществом. Решения Конституционного суда являются обязательными для исполнения всеми государственными органами, учреждениями и должностными лицами. Это повышает эффективность и действенность судебной защиты прав и свобод граждан, поскольку гарантируется исполнение решений суда на практике. Возможность самостоятельного обращения в Конституционный суд даёт гражданам эффективный инструмент для защиты своих конституционных прав, что, в конечном счете, ведет к укреплению доверия к судебной системе и легитимности институтов государственной власти в целом.

- "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу". Какое отражение в жизни казахстанцев нашла новая формулировка статьи в Конституции?

- На мой взгляд, новая формулировка была призвана подчеркнуть принцип социальной справедливости с одной стороны, и ответственности государства перед своим народом, с другой. Земельные протесты 2016 года в Казахстане были следствием тотальной коррумпированности государственных институтов, закрытости и непрозрачности принимаемых политических решений. Поэтому вполне ожидаемо было стремление отразить в Конституции право граждан на участие в управлении ресурсами страны. Новая формулировка статьи Конституции о природных ресурсах как принадлежащих народу Казахстана, это тоже шаг к повышению прозрачности и ответственности государства, а также к обеспечению более справедливого распределения доходов от их использования среди населения. Реализация этой нормы, в конечном итоге, будет зависеть от уровня представительности и демократичности власти.

- Какое значение имеет всенародное голосование по конституционной реформе в 2022 году в истории референдумов в Казахстане?

- Референдум 2022 года стал важным событием для развития политической системы Казахстана. Перераспределение полномочий между ветвями власти, усиливающее систему сдержек и противовесов, стало важным шагом в углублении процессов демократизации. Широкие общественные обсуждения вносимых поправок показали готовность власти к диалогу с обществом, обозначив стремление к политической модернизации и более активному вовлечению граждан в процесс принятия решений. Это третий референдум в истории независимого Казахстана, первый проводился 29 апреля 1995 о продлении сроков полномочий президента до 1 декабря 2000 года, второй референдум состоялся 30 августа 1995 и касался принятия новой Конституции РК. В рамках завершения политического транзита важно было закрепить общественный консенсус по поводу выбора пути развития нового Казахстана под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, и проведенный референдум с этой задачей справился. Референдум сыграл ключевую роль в консолидировании общества после трагических январских событий, повышении доверия к власти и усилении участия граждан в политическом процессе. Эти изменения заложили основу для устойчивого и демократического развития страны в будущем.