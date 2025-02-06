В Казахстане за короткий период была проделана большая системная работа по реализации ряда политических реформ, модернизации экономики и обновлению общественной этики, передаёт BaigeNews.kz. Все это придало сильный импульс развитию гражданского общества, значительно расширив возможности участия граждан в принятии государственных решений. Одной из важнейших реформ стало внесение поправок в Конституцию Казахстана в 2022 году, которые привели к значительным изменениям в политической структуре страны.

По результатам данных поправок в Казахстане были проведены выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней по смешанной системе, что привело к формированию многопартийного Парламента из 6 политических партий. Внедрены прямые выборы сельских акимов и осуществлены пилотные выборы акимов 45 районов и городов, результаты которых показали заинтересованность населения в политическом процессе на местах.

Кроме того, была проведена трансформация Конституционного совета в Конституционный суд, что дало гражданам возможность обращаться в суд в случае нарушения их прав. Конституционный суд теперь позволяет оспаривать законы и решения, обеспечивая тем самым дополнительную защиту прав и свобод, а также способствуя укреплению правового государства и верховенства закона в Казахстане. Это также продемонстрировало высокий интерес со стороны граждан, о чем свидетельствует около 5 тыс. обращений в первые шесть месяцев 2023 года. Укрепление правовых институтов, таких как Конституционный суд, Уполномоченный по правам ребенка и Уполномоченный по правам человека, также сыграло важную роль в реформировании политической системы страны.

Создан и укреплён общественный институт – Национальный Курултай, который стал ключевым центром формирования общественной повестки и механизмом для стимулирования развития гражданского общества в Казахстане, предоставляя гражданам и общественным организациям возможность влиять на политические решения. К примеру, в этом году были достигнуты значимые результаты в деятельности Курултая, такие как принятие законов, направленных на защиту прав женщин и детей, введение запрета на использование вейпов. Кроме того, были подписаны документы, касающиеся борьбы с вандализмом и регулирования игорного бизнеса. В свою очередь следует подчеркнуть, что данные меры оказывают значительный социальный эффект, направленный на создание безопасной и здоровой среды для граждан.

В то же время немало внимания уделяется продвижению новой общественной этики как одному из факторов справедливого и гармоничного развития общества. Важную роль в этом процессе играют инициативы, направленные на стимулирование культурных и социальных изменений, такие как создание государственных премий и грантов, поддерживающих творческий и научный потенциал, а также инновации в разных сферах. К ним можно отнести премии "Парыз", "Алтын сапа", молодежные государственные премии "Дарын", "Тәуелсіздік ұрпақтары" и др., получившие значительную поддержку со стороны государства.