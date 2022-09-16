"Политические изменения не допустят узурпации власти" — депутаты парламента

Депутат фракции "Народной партии Казахстана" Ерлан Смайлов сообщил, что Казахстан продолжает системно реализовывать формулу “сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство”. По его словам, политические изменения, поддержанные большинством казахстанцев на референдуме, создают сильный механизм по недопущению узурпации власти и институционально закрепляют отход от суперпрезидентской формы правления, передает BaigeNews.kz.

"Важным продолжением нормы об утверждении Конституционного суда стало положение, согласно которому сроки полномочий судей этого суда будут увеличены до восьми лет. Это поспособствует их независимости и усилению Конституционного суда и, главное, усилению института защиты конституционных прав наших граждан", — считает мажилисмен.

По его словам, все указаные нормы ведут к улучшению баланса власти и к устройству политической системы страны.



Депутат мажилиса Айдос Сарым считает, что пройденный республикой исторический путь порождает некоторое недоверие и скепсис у населения. Но нынешние изменения помогут исправить эту ситуацию, так как теперь полномочия президента жёстко ограничены конституционными нормами.

"Между тем сегодня специально, чтобы эти нормы были незыблемыми, в 91 статью Конституции внесены изменения, которые предполагают, что не могут быть в будущем изменения по таким важным вопросам, как независимость и территориальная целостность, а также количество сроков президентства. И там, через запятую, есть вот эти пункты, что они не должны подвергаться ревизии, кто бы ни был президентом", — отметил он.

Также депутат считает, что в грядущих выборах победит именно Токаев, так как его рейтинг сейчас очень высок. Однако это не означает, что в стране нет достойных конкурентов.

"Тех, кто может выступить его конкурентом, в стране достаточно. Я считаю, что наиболее достойным кандидатом будет действующий глава государства", — резюмировал он.

Сарым подчеркнул, что решение переименовать столицу правильное и верное. Во время его рабочих поездок казахстанцы часто поднимали этот вопрос, отметил депутат.

Другой народный избранник, Лариса Павловец. отметила, что всегда нужно быть готовыми к переменам как в обществе, так и в политике.

"Для того чтобы контролировать эти изменения, существуем мы, депутаты, существует общество, существуют активисты, которые открыто говорят о своей позиции. Все предложенные правки поддержали единогласно, проголосовали "за". Семь лет президентства — это тот срок, который даст действительно президенту время по изменению и выполнению задач общества. Потому что пятилетний срок — это мало. Задачи могут исполняться либо краткосрочно и неэффективно, либо перекладываются на следующий президентский срок. Поэтому семилетний срок идеален для выполнения таких проектов", — добавила она.

Государственный советник президента Казахстана Ерлан Карин сегодня сказал, что принятый в двух чтениях Закон "Об изменении и дополнении в Конституцию РК", ограничивающий мандат президента одним сроком в семь лет, знаменует переход Казахстана к новой демократической политической модели.