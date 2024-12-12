Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал последние события в Талгарском районе, передаёт BaigeNews.kz.

В своем Telegram-канале политолог отметил, что в соцсетях появилось множество публикаций по этой теме. Он подчеркнул, что информационное пространство заполнили слухи, фейковые новости и провокационные комментарии. Распространяются сообщения о якобы прошедших митингах, акциях протеста и даже призывы к вмешательству соседних государств.

"Не думаю, что кого-то реально интересует наказание виновных в гибели парня. Опять начинаются политические игрища и пляски на костях", — написал Ашимбаев в своём Telegram-канале.

По его мнению, вместо поиска истины и справедливости тема используется для разжигания конфликтов и манипуляций общественным мнением.

Политолог Арсен Сарсеков также прокомментировал события в Алматинской области. Он считает, что есть явные попытки не просто политизировать данную трагедию, но и спровоцировать хаотичные протесты по всей стране.

"На различных социальных платформах фиксируется контент, созданный технологами (скорее всего из-за рубежа), цель которых заключается в том, чтобы увеличить протестный потенциал в стране. Трагедия в Талгаре для них всего лишь инструмент в рамках продвижения нарративов по насильственной смене конституционного строя", - написал политолог в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что наказание для преступников должно быть неизбежным и показательным. Правоохранительные органы обязаны ускорить процесс, пока он не перерос в сферу политического. При этом остальная часть общества должна подходить к контенту с трезвой головой, используя критическое мышление, считает Арсен Сарсеков.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Полата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба. Позже власти отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.

На фоне громкого расследования высокопоставленные чиновники и полицейские в Алматинской области лишились должностей.

9 декабря стало известно о смерти дяди Шерзата Полата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

Также стало известно о том, что отца убитого Шерзата Болата задержала полиция.

В МВД сообщили, что расследование по делу Шерзата Полата находится на стадии завершения.