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inform.kz Сегодня, 18:20
68
Сегодня, 18:20
68
Фото: inform.kz

Политические элиты всё еще изучают правила игры - эксперт о предстоящих выборах

Политолог Аман Мамбеталиев назвал главные особенности предстоящих выборов депутатов в Мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

"Особенность данных выборов заключается в том, что были большие послабления в плане создания партии. К сожалению, пока ещё общество, я думаю, морально не готово, политические элиты всё еще изучают правила игры, и происходит процесс концентрации силы вокруг определённых центров. Но по крайней мере мы не увидели появление новых партий, как грибы после дождя. Да, есть без сомнения новые две-три партии и это очень хорошо, но это естественный процесс. Формирование партии - это большой и сложный процесс, в виду того, что партии будут защищать не только интересы одного человека, а целого класса людей", - сказал политолог. 

По мнению эксперта, отличительной чертой предстоящих выборов от предыдущих является мажоритарная система. 

"В регионах она почти 100 процентная, в Мажилисе она идёт до 30 процентов. Я так понимаю, от регионального до республиканского значения всё же нужна некая сила, объединяющая больше категорий граждан, нежели единоличный выбор одного или двух кандидатов. В любом случае, они там представлены, и это очень хорошо. Мы уже видим ажиотаж, видим выдвижение по одномандатникам всех лидеров мнений, большинство из них я хорошо знаю и уважаю", - заявил он. 

Помимо этого, одномандатники не будут скованы определенными соглашениями и имеют полную свободу действий, считает эксперт. 

"Это будет большой отличительной чертой от предыдущих выборов. Они могут действовать независимо, скорее всего, в Мажилисе уже будут созданы какие-то коалиции. Мы увидим оживление и трансформацию политической системы", - отметил Аман Мамбеталиев. 

Политолог ожидает многого от этих выборов, потому что это первые выборы постянварского периода, завершающие большой электоральный процесс и президентских выборов, и внесения поправок в Конституцию. 

"Я думаю, это очень положительная тенденция, когда наши граждане приучаются к выборам, отучившись за столь большой период. Логическим завершением является как раз таки голосование и выбор народных избранников в региональные, городские маслихаты и Мажилис. Главные мои ожидания от депутатов - это возврат доверия у населения. За 30 лет состояния определенной стагнации у общества сложились негативные восприятия, очень много вопросов о целесообразности всех депутатов, потому что эта работа была скрыта и не ясна обществу", - заключил он. 

 

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#выборы 2023 #Мажилис #маслихат #политолог
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 18:20
68
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