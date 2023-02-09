- Делегации палат парламентов стран Центральной Азии прибыли в Туркестан 18:26 43
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 18:20 110
- Политические элиты всё еще изучают правила игры - эксперт о предстоящих выборах 18:20 68
- Регионы с высокой рождаемостью и смертностью назвали в Казахстане 18:07 107
- Потенциал новых партий и преимущество старых - мнением о парламентских выборах поделилась политолог 17:50 157
- Почему людей интересуют преступления. Интервью с "казахским Шерлоком" 17:40 196
- Фонд "Қазақстан халқына" закупил дорогостоящие лекарства на 220 миллионов тенге 17:39 221
- Домашнее насилие остаётся острейшей проблемой в Казахстане - Аида Балаева 17:19 294
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 17:14 246
- Женщины могут иметь равные возможности с мужчинами, но подвергаться насилию в семье - Балаева 17:03 293
- 29 населённых пунктов области Улытау под угрозой подтопления 16:39 282
- Новый закон о госзакупках разрабатывают в Казахстане 16:26 487
- Лук пытаются вывезти из Казахстана несмотря на запрет 16:06 376
- Мошенницу, "купившую" рыбу и фрукты на 7 млн тенге, задержали в Актау 15:59 483
- Токаев поручил МВД активизировать работу по раскрытию провокаций против журналистов 15:39 623
- Необходима ускоренная консолидация усилий - эксперт о первом межпарламентском форуме Центральной Азии 15:26 482
- В 2,5 раза увеличат посевные площади под сахарную свёклу к 2024 году в Казахстане — МСХ 14:38 538
- Стало известно, в каком городе Казахстана самое дешёвое вторичное жильё 14:24 442
- "Не хотели оставаться в стороне" - 400 килограммов гумпомощи для Турции собрали за сутки астанчане 14:12 500
- Полицейские расследуют двойное убийство в Акмолинской области 13:56 595
- Чиновника от фармконтроля задержали за взятки в Алматинской области 13:48 409
- Казахстан и Узбекистан будут обмениваться заключёнными 13:35 567
- В МИОР напомнили журналистам о правилах работы на выборах 13:16 391
- В Алматы появились новые тектонические разломы - Досаев о проведении сейсмоаудита 13:16 8883
- Пять приграничных хабов построят в Казахстане к 2026 году 13:02 435
- Новую станцию метро в Алматы начнут строить в 2024 году 12:48 5158
- Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии 12:45 394
- Пятый месяц растут цены на квартиры в новостройках Казахстана 12:35 421
- Рекордную выручку от экспорта золота получил Казахстан в 2022 году 12:21 443
- Казахстанские спасатели достали троих выживших из-под завалов в Турции 12:15 941
- 400 таблеток трамадола изъяли у сельчанина в Туркестанской области 11:53 1143
- Первый городской многоярусный паркинг строят в Алматы 11:51 570
- Находящегося в розыске владельца "БИПЭК Авто Казахстан" Балушкина вызвали на допрос 11:42 906
- Четыре иностранца незаконно попали в Казахстан 11:24 434
- Застройщик в Алматы вернёт городу улицу, перекрытую из-за строительства ЖК 11:15 553
- Распродавать овощи из запасов начнут в Казахстане 11:10 447
- Рубль в четверг упал к тенге, обновив минимум за последние девять месяцев 10:58 486
- Бекзат Жусупов стал председателем правления АО "Qazcontent" 10:56 435
- Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам 10:49 448
- Молодёжные трудовые отряды появятся в Казахстане 10:44 416
- 42 казахстанца вернулись из Турции на борту МЧС 10:14 455
- В Минтруда посчитали фрилансеров в Казахстане 09:27 424
- Из Беларуси экстрадирован казахстанец, подозреваемый в участии в массовых беспорядках 09:18 515
- Заразившихся COVID-19 за сутки стало больше в Казахстане 09:07 496
- Теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона 08:34 500
- Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на старте турнира в Монпелье 07:59 666
- Снегопад накрыл Атырау 07:30 639
- В двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды 06:03 561
- Жители Узынагаша обкладывают дома мешками с землей из-за подтоплений 05:44 717
- 22-летний полицейский погиб в жутком ДТП в Алматинской области 04:11 1514
- Геннадий Головкин определился, будет ли он продолжать карьеру 03:20 755
- Эвакуированные из Турции казахстанцы рассказали, как пережили землетрясение 02:56 783
- В работе WhatsApp произошел сбой 01:38 589
- Двое казахстанцев остаются под завалами в Турции 00:08 1742
- Пожар на подстанции оставил без электричества и воды 30 тысяч жителей Актюбинской области 08.02.2023 661
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 23413
- Дефицит газа в Уральске: как в Минэнерго обещают решить проблему 08.02.2023 574
- Казахстанцы в Турции: как наши соотечественники помогают пострадавшим от землетрясения 08.02.2023 1030
- Какой будет погода в Казахстане до 10 февраля 08.02.2023 829
- Подробности о состоянии найденной в Турции казахстанки сообщили в МИД 08.02.2023 1070
- Золото и электронные сигареты пытались незаконно ввезти в Казахстан 08.02.2023 706
- Группу вымогателей задержали в ЗКО 08.02.2023 763
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 673
- Одну из казахстанок нашли живой под завалами в Турции 08.02.2023 1322
- Казахстанский дизайнер обуви представит коллекцию на выставке в Милане 08.02.2023 906
- Второй борт со спасателями из Казахстана приземлился в Турции 08.02.2023 692
- Как стать наблюдателем на выборах, рассказала эксперт 08.02.2023 763
- Кызылординские бизнесмены отправят юрту пострадавшим от землетрясения в Турции 08.02.2023 726
- "Это мой второй дом" - россиянка о жизни в Казахстане 08.02.2023 741
- "Казгидромет" будет сообщать об угрозах наводнения заранее 08.02.2023 807
- 75-летнюю бабушку ограбили в подъезде в Астане 08.02.2023 1034
- Как одомашнить краснокнижного сайгака. Мнения экспертов 08.02.2023 855
- 90 тысяч долларов уже собрали казахстанцы в помощь народу Турции 08.02.2023 630
- Доля валютных активов ЕНПФ снизилась в Казахстане 08.02.2023 599
- График работы спецЦОНов вновь изменят в Казахстане 08.02.2023 826
- Казахстанские дети смогут обращаться в ООН с жалобами о нарушении их прав 08.02.2023 1081
- Четверо казахстанцев пропали в Турции 08.02.2023 730
- Волонтёры начали сбор помощи пострадавшим в Турции. Куда обращаться 08.02.2023 1164
- В Казахстане вводится запрет на экспорт бензина и дизтоплива 08.02.2023 1008
- От казахстанских туристов не поступало обращений об отмене путёвок в Турцию 08.02.2023 628
Политические элиты всё еще изучают правила игры - эксперт о предстоящих выборах
Политолог Аман Мамбеталиев назвал главные особенности предстоящих выборов депутатов в Мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.
"Особенность данных выборов заключается в том, что были большие послабления в плане создания партии. К сожалению, пока ещё общество, я думаю, морально не готово, политические элиты всё еще изучают правила игры, и происходит процесс концентрации силы вокруг определённых центров. Но по крайней мере мы не увидели появление новых партий, как грибы после дождя. Да, есть без сомнения новые две-три партии и это очень хорошо, но это естественный процесс. Формирование партии - это большой и сложный процесс, в виду того, что партии будут защищать не только интересы одного человека, а целого класса людей", - сказал политолог.
По мнению эксперта, отличительной чертой предстоящих выборов от предыдущих является мажоритарная система.
"В регионах она почти 100 процентная, в Мажилисе она идёт до 30 процентов. Я так понимаю, от регионального до республиканского значения всё же нужна некая сила, объединяющая больше категорий граждан, нежели единоличный выбор одного или двух кандидатов. В любом случае, они там представлены, и это очень хорошо. Мы уже видим ажиотаж, видим выдвижение по одномандатникам всех лидеров мнений, большинство из них я хорошо знаю и уважаю", - заявил он.
Помимо этого, одномандатники не будут скованы определенными соглашениями и имеют полную свободу действий, считает эксперт.
"Это будет большой отличительной чертой от предыдущих выборов. Они могут действовать независимо, скорее всего, в Мажилисе уже будут созданы какие-то коалиции. Мы увидим оживление и трансформацию политической системы", - отметил Аман Мамбеталиев.
Политолог ожидает многого от этих выборов, потому что это первые выборы постянварского периода, завершающие большой электоральный процесс и президентских выборов, и внесения поправок в Конституцию.
"Я думаю, это очень положительная тенденция, когда наши граждане приучаются к выборам, отучившись за столь большой период. Логическим завершением является как раз таки голосование и выбор народных избранников в региональные, городские маслихаты и Мажилис. Главные мои ожидания от депутатов - это возврат доверия у населения. За 30 лет состояния определенной стагнации у общества сложились негативные восприятия, очень много вопросов о целесообразности всех депутатов, потому что эта работа была скрыта и не ясна обществу", - заключил он.
-
Trend news
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 18:20 69
- Двое казахстанцев остаются под завалами в Турции 00:08 1738
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 23247
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 995
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1168
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 3437
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 938
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 1911
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 1666
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 14458
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 3857
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 28900
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 1912
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2455
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2470
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70879
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21017
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22648
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2399
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5281
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7549
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2280
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2701
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2325
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 250910
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2014
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2128
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3410
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3012
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2401
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2431
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4019
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3520
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4097
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2468
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2475
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3065
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2561
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3209
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2595
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2801
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4548
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2973
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2903
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14021
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2662
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3159
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6676
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3149
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3702
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4182
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10356
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3475
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16949
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4354
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3594
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 133483
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3472
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41302
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7247
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6802
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6874
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 17720
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7332
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 21239
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10598
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3759
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4272
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3678
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 4171
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27574
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9353
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3474
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6494
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3769
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 4273
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 11045
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10611
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9720
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5739
-
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 17:14 242
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 673
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 649
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1042
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1051
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1023
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1226
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1015
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1222
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1198
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1116
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1212
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1178
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1353
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1421
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1477
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1545
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1379
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 1904
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1509
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1486
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1508
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1367
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1426
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1429
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1718
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1360
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1524
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1514
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1532
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1663
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1751
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1729
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1824
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1643
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2127
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2055
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2987
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2197
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2106
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2936
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2220
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2768
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2435
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2656
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2817
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2769
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2758
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2679
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2526
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2745
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2836
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2834
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2852
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3028
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2920
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3244
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3357
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3169
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3195
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3406
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3252
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3491
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3343
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3267
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3448
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3537
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5952
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4092
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4904
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5877
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5584
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5596
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5461
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4946
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 7104
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 6516
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 8107
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 8264
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 8194