Политическая осень началась сверхактивно, но всё самое интересное впереди - эксперты

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился сегодня с Посланием к народу. BaigeNews.kz попросил экспертов прокомментировать услышанное. Каждый из спикеров нашёл в речи Главы государства свою ключевую мысль.

"Президентом страны обозначена чёткая позиция государства по актуальным вопросам текущей повестки дня. Решение этих задач направлено на улучшение качества жизни казахстанцев. По некоторым направлениям позитивный эффект станет заметен почти сразу (например, повышение планки минимальной заработной платы), по другим - с небольшой отсрочкой (создание детского фонда). Акценты программного выступления сделаны в духе Нового Казахстана, с четким видением, как нужно работать и что делать каждому гражданину, обществу и государству", - сказал замруководителя департамента политической экспертизы Института евразийской интеграции Ибрагим Каппасов.

Спикер обратил внимание на то, что вектор Послания направлен на социально-экономическое развитие, усиление человеческого капитала и укрепление социальной инфраструктуры.

"Президент обратил внимание на сектор МСБ как движущую силу общественного прогресса. Кроме того, Глава государства озвучил шаги по решению целого ряда чувствительных социальных проблем. Для исключения нарастания социального расслоения в стране введут так называемый "налог на роскошь". Больной вопрос для многих автовладельцев, имеющих регистрацию транспорта в других странах, будет решен через амнистию. По сути, по многим вопросам государство идет на уступки людям, чтобы смягчить траекторию полета страны в период глобальной турбулентности", - отметил эксперт.

Он также считает, что отчисление 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на социальные накопительные счета детей должно придать уверенность казахстанцам в завтрашнем дне и положительно повлиять на семейно-демографическую политику.

"Важно и то, что государство пытается оперативно выработать механизм предотвращения технологический аварий, отключения света и нехватки воды. Коммунальная инфраструктура изношена, она требует инвестиций и модернизации. Дальнейшее искусственное сдерживание тарифов лишь приведет к критическому состоянию. Поэтому формула "Тариф в обмен на инвестиции" видится единственно логичной в сложившейся ситуации. Иначе коллапса всей системы ЖКХ не избежать", - считает Каппасов.

С учетом необходимости формирования рационального электорального цикла и последовательности политических реформ, Глава государства объявил о выборах в ноябре 2022 года.

"Для многих это могло показаться неожиданностью. Однако в данной ситуации даже ценой потери двух лет Президент Токаев стремится получить гарантии того, что он доведет до логического завершения свои кардинальные реформы. Никаких "отложенных надежд" - Глава государства хочет определиться с выбором народа и его поддержкой как можно скорее. Из этого логически вытекает важность переизбрания депутатов мажилиса и маслихатов в первой половине 2023 года. Таким образом, эти инициативы закольцовывают итоги референдума и запускают необратимый процесс реализации всеобъемлющих реформ", - отметил эксперт.

Он добавил, что политическая осень началась чрезвычайно активно, и все самое интересное ещё впереди.

Эксперт Института евразийской интеграции Ассоль Мирманова заявила о важности того, что в Послании Президента прозвучали тезисы о национальном единстве, крайне значимые для обеспечения общественной безопасности и политической стабильности в ближайшей перспективе.

"Люди, подстрекающие одну часть нашего общества к насилию и ненависти по отношению к другой его части, должны нести полноценное наказание за свои слова, а пропагандируемая ими ненависть должна пресекаться однозначным, понятным и жестким образом. Казахстан – это страна многих национальностей и единой нации. Демократия не может и не должна покрывать ксенофобию, враждебные высказывания, идеологию ненависти и культуру отмены", - сказала она.

Эксперт отметила, что всё чаще в соцсетях звучат синофобские и русофобские высказывания.

"Растет агрессивная риторика в отношении наших соседей. Подобная позиция демонстрирует глупость и невежество людей, ведущихся на ксенофобские псевдоаргументы. Лечить подобное надо быстро, пока болезнь не поразила всю систему и не привела к трагическим последствиям. Лекарство здесь одно – качественное образование, в том числе гражданское, и жесткие правила, равные для всех без исключения. В этой связи, озвученные Президентом Токаевым тезисы о равном преподавании в школах казахского и русского языков, содействуют сохранению здравомыслия в период сложнейшей геополитической ситуации и ведущихся гибридных войн, включающих в себя также информационно-психологические операции. Задача воспитания детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками – это разумное отношение к повышению ценности человеческих ресурсов в среднесрочной перспективе. Стоит особо отметить понимание Президентом и постановку им задачи усиления качества преподавания международного английского языка для учеников старших классов с аналогичной целью", - сказала Мирманова.

По ее словам, в сложные времена мы должны понимать, что только благожелательное отношение к соседям и открытая миролюбивая политика, следующая базовым принципам международного права, позволит нам сохранить свою идентичность и суверенитет в среднесрочный период, вопреки всем подстрекательствам.

"К сожалению, внутренняя стабильность во многом зависит от внешних факторов и внешнего давления. Современные алгоритмы соцформируют для каждого из нас собственный информационный пузырь, поддерживающий аргументами любую из всех возможных позиций. Государство не может влиять на эти алгоритмы, но может установить жесткие правила для своих граждан. Свобода выбора позиции остается за каждым из нас, но правилам должны следовать все", - считает эксперт.

При этом, требования к самому государству также растут.

"Предлагаемая ревизия Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса со сдерживанием внесения постоянных поправок в них будут способствовать не только росту правовой грамотности граждан, но и более ответственному подходу во время разработки законопроектов. Надеюсь, что за требованием усиления контроля последует и усиление персональной ответственности профильных министров и членов рабочих групп, которые занимаются разработкой всех законопроектов. Ответственность депутатов за качество принимаемых законов должна быть общеизвестной и персональной. Народ должен знать своих героев", - заявила представитель Института евразийской интеграции.

По ее мнению, сейчас процесс реформирования сильно стопорится большим количеством неявных бюрократических ограничений, когда внутренняя инструкция становится выше законов плюс постоянная практика внесения изменений и дополнений в действующие кодексы, активно размывающая ответственность за их качество.

"Эта порочная практика влияет на жизни обычных людей повсеместно, поэтому принципиальное изменение подходов хотя бы к формированию вышеупомянутых кодексов, может, и не самое яркое, но архиважное изменение. В целом, по озвученному Посланию мы видим, что выравнивается баланс ответственности государства и гражданина. Новое Послание показывает усиление человекоцентричности в политике государства. Казахстан всегда был социально-ориентированной страной – мы без существенных потерь прошли 30 лет своей независимости, но времена усложняются и ухудшаются. Поэтому политика должна стать еще более гибкой и человекоцентричной", - заключила Ассоль Мирманова.

Эксперты сходятся во мнении, что озвученное Послание представляет собой видение нового этапа политического и социального развития страны и утверждение его ценностей и принципов.

"В качестве главной ценности обозначен человек и его благополучие. В числе принципов реализации государственной политики названы принцип справедливости и представление равных возможностей для всех. Такой подход обеспечит крепкую основу для политического развития страны, а также развития человеческого капитала в долгосрочной перспективе. Поэтому закономерно, что особое внимание уделено решению насущных проблем граждан, с которыми обычные казахстанцы сталкиваются в повседневной жизни: это вопросы всех уровней образования, труда, пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания. Так, на протяжении длительного периода социологических наблюдений фиксируется вопрос медицинского обслуживания в селах и отдаленных населенных пунктах. Жители небольших поселков жаловались на отсутствие врачей отдельных специальностей, необходимого медицинского оборудования, они были вынуждены выезжать на обследование и лечение в медицинские центры близлежащих городов и областных центров. Сегодня решение данной проблемы взято на особый контроль на высшем уровне власти", - отметила руководитель департамента социологических исследований Института евразийской интеграции Гульден Емишева.