Поликлиника загорелась в Петропавловске
Сегодня, 15:18
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Сегодня, 15:18Сегодня, 15:18
190Фото: pkzsk.info
Из здания поликлиники в Петропавловске эвакуировали 60 медиков. Горела крыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
ЧП произошло в двухэтажном корпусе на улице Павла Васильева, где располагается отделение кардиологии, в 11:51.
"На место незамедлительно отправились 15 единиц техники и 50 человек личного состава. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали персонал поликлиники — 60 человек. Как оказалось, горел мусор в шахте лифта", - сообщили в ДЧС.
Пожар ликвидирован в 13:03.
Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
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