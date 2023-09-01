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Поликлиника загорелась в Петропавловске

Сегодня, 15:18
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pkzsk.info Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
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Фото: pkzsk.info

Из здания поликлиники в Петропавловске эвакуировали 60 медиков. Горела крыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

ЧП произошло в двухэтажном корпусе на улице Павла Васильева, где располагается отделение кардиологии, в 11:51. 

"На место незамедлительно отправились 15 единиц техники и 50 человек личного состава. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали персонал поликлиники — 60 человек. Как оказалось, горел мусор в шахте лифта", - сообщили в ДЧС.

Пожар ликвидирован в 13:03. 

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

 

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