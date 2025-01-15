  • 15 Января, 07:04
  • BAIGENEWS

Поликлиника должна заплатить за ДТП почти 8 млн тенге

Поликлиника признана виновником ДТП.

Сегодня, 06:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 06:54
Сегодня, 06:54
71
Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В ЗКО поликлинику обязали выплатить ущерб от ДТП, передаёт BaigeNews.kz

ДТП с участием нескольких авто произошло 19 января 2024 года. В нём был повреждён автомобиль истца, виновником ДТП была признана городская поликлиника, однако подробности не приводятся. 

"При обращении истца в страховую компанию ущерб оценён в 2 329 727 тенге. Истец, не согласившись с данной калькуляцией, обратился в оценочную компанию, которая в свою очередь оценила ущерб от ДТП на общую сумму 8 854 617 тенге. Ответчики, городская поликлиника и страховая компания, исковые требования не признали и просили в удовлетворении иска отказать", – сообщает суд ЗКО.

Суд назначил экспертизу, которая оценила ущерб на сумму  9 237 639 тенге. Суд признал калькуляцию ущерба после ДТП недействительной и вынес решение о возмещение материального ущерба со страховой компании – 2 439 198 тенге, с городской поликлиники – 7 892 463 тенге.

Решение вступило в законную силу. 

Самое читаемое

Наверх