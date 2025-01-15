В ЗКО поликлинику обязали выплатить ущерб от ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП с участием нескольких авто произошло 19 января 2024 года. В нём был повреждён автомобиль истца, виновником ДТП была признана городская поликлиника, однако подробности не приводятся.

"При обращении истца в страховую компанию ущерб оценён в 2 329 727 тенге. Истец, не согласившись с данной калькуляцией, обратился в оценочную компанию, которая в свою очередь оценила ущерб от ДТП на общую сумму 8 854 617 тенге. Ответчики, городская поликлиника и страховая компания, исковые требования не признали и просили в удовлетворении иска отказать", – сообщает суд ЗКО.

Суд назначил экспертизу, которая оценила ущерб на сумму 9 237 639 тенге. Суд признал калькуляцию ущерба после ДТП недействительной и вынес решение о возмещение материального ущерба со страховой компании – 2 439 198 тенге, с городской поликлиники – 7 892 463 тенге.

Решение вступило в законную силу.