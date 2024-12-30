  • 30 Декабря, 04:37
  • BAIGENEWS

Полигон для снега в центре Уральска возмутил горожан

Они опасаются подтоплений весной, когда снег растает.

Сегодня, 04:15
АВТОР
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mgorod.kz Сегодня, 04:15
Сегодня, 04:15
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Фото: mgorod.kz

Полигон для снега в центре города возмутил жителей Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Обеспокоенные горожане рассказали, что вблизи садового общества "Волна" грузовики разгружают снег. Они говорят, что во-первых, это не экологично, а во-вторых, просто опасно, поскольку весной может случиться паводок. 

"Вместе со снегом привозят и грязь. Весной снег растает и на этом месте образуется "море" мусора, – говорит местная жительница Светлана.

В акимате Уральска отметили, что действительно там сейчас готовят котлован для полигона, куда будут вывозить снег. 

Хотя недавно сообщалось, что для вывоза снега функционируют два полигона – в посёлке Асан и микрорайоне Балауса. Полигон в районе Телецентра закрыли после возмущений дачников.

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