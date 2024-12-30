Полигон для снега в центре города возмутил жителей Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Обеспокоенные горожане рассказали, что вблизи садового общества "Волна" грузовики разгружают снег. Они говорят, что во-первых, это не экологично, а во-вторых, просто опасно, поскольку весной может случиться паводок.

"Вместе со снегом привозят и грязь. Весной снег растает и на этом месте образуется "море" мусора, – говорит местная жительница Светлана.

В акимате Уральска отметили, что действительно там сейчас готовят котлован для полигона, куда будут вывозить снег.

Хотя недавно сообщалось, что для вывоза снега функционируют два полигона – в посёлке Асан и микрорайоне Балауса. Полигон в районе Телецентра закрыли после возмущений дачников.