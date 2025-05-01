В воинской части 5574 Национальной гвардии МВД РК, расположенной в Туркестане, несёт службу необычный солдат — Шахбоз Сатыбалдиев. Парень свободно владеет шестью языками и каждый день использует свои знания на практике, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе Нацгвардии РК, Шахбоз — этнический таджик, но отлично говорит по-казахски, знает историю и культуру Казахстана. В армию он пришёл из Астаны. Кроме казахского, он свободно владеет узбекским, таджикским, турецким, корейским и русским языками. Сам говорит, что за каждым языком для него — отдельный мир, и изучая его, он старается понять душу народа.

"В Туркестан приезжает много иностранных туристов, и во время патрулирования я часто помогаю им разобраться в местных правилах. Благодаря знанию языков легко могу объяснить, что можно, а что нельзя. Это, кстати, и людям приятно, и службе помогает", — говорит Шахбоз.

Его способности не остались незамеченными — командование и сослуживцы уважают его за инициативность, дисциплину и готовность прийти на помощь.

С начала года военнослужащие части 5574 выявили более 300 правонарушений в Туркестане.

Ранее сообщалось, что в Нацгвардии служат представители 30 национальностей.