Полгода вывозили детали на санях: в Акмолинской области раскрыта крупная кража
Подробности сообщили в полиции.
Сегодня, 21:16
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Сегодня, 21:16Сегодня, 21:16
167Фото: polisia.kz
В Акмолинской области раскрыта кража запчастей на 40 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
По подозрению в совершении преступления задержали трёх местных жителей. Их обвиняют в краже комплектующих от комбайнов.
Запчасти пропадали с ноября 2024 по апрель 2025 года на территории одного из ТОО в Егиндыкольском районе. Зимой злоумышленники вывозили детали на санях, а затем продавали их в Атбасарском районе.
Всё похищенное имущество изъято и возвращено.
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