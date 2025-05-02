  • 2 Мая, 23:11
  • BAIGENEWS

Полгода вывозили детали на санях: в Акмолинской области раскрыта крупная кража

Подробности сообщили в полиции.

Сегодня, 21:16
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:16
Сегодня, 21:16
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Фото: polisia.kz

В Акмолинской области раскрыта кража запчастей на 40 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По подозрению в совершении преступления задержали трёх местных жителей. Их обвиняют в краже комплектующих от комбайнов.

Запчасти пропадали с ноября 2024 по апрель 2025 года на территории одного из ТОО в Егиндыкольском районе. Зимой злоумышленники вывозили детали на санях, а затем продавали их в Атбасарском районе.

Всё похищенное имущество изъято и возвращено. 

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