Полгода не получали зарплату учителя школы в Алматинской области

В Алматинской области прокуратура восстановила трудовые права педагогов частной школы-гимназии "Мейірімді періште" в Енбекшиказахском районе, передаёт BaigeNews.kz.

"Руководство школы, находящейся на стадии банкротства, более шести месяцев не выплачивало педагогам зарплату. Общая сумма долга перед 56 учителями составила 40 млн тенге. Несмотря на наличие исполнительных производств, обязательства перед сотрудниками оставались неисполненными", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

В результате вмешательства прокуроров выявлено и реализовано недвижимое имущество должника.

"Полученные средства направлены на выплату долгов, что позволило полностью восстановить трудовые права педагогов", - отмечено в информации надзорного органа.

Прокуратура продолжает работу по защите трудовых прав граждан.

Ранее стало известно, какими в Казахстане будут минимальная зарплата и пенсия в 2025 году.