С 1 апреля 2025 года Росгранстрой приступает к капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия в пункте пропуска "Светлый" (Оренбургская область, граница с Казахстаном), передаёт BaigeNews.kz.

Пункт пропуска будет работать в штатном режиме, но возможно скопление транспорта.

Альтернативные маршруты – пункты пропуска "Комсомольский" и "Орск".

Завершение работ ожидается в сентябре 2025 года.

Гражданам и перевозчикам рекомендуется учитывать ремонтные работы при планировании поездок и следить за актуальной информацией в официальных источниках.