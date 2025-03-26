Капитальный ремонт на границе Казахстана и России продлится полгода
На границе Казахстана и России начнут ремонт пункта пропуска "Светлый".
Сегодня, 18:02
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Сегодня, 18:02Сегодня, 18:02
135Фото: ФГКУ Росгранстрой
С 1 апреля 2025 года Росгранстрой приступает к капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия в пункте пропуска "Светлый" (Оренбургская область, граница с Казахстаном), передаёт BaigeNews.kz.
Пункт пропуска будет работать в штатном режиме, но возможно скопление транспорта.
Альтернативные маршруты – пункты пропуска "Комсомольский" и "Орск".
Завершение работ ожидается в сентябре 2025 года.
Гражданам и перевозчикам рекомендуется учитывать ремонтные работы при планировании поездок и следить за актуальной информацией в официальных источниках.