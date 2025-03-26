  • 26 Марта, 18:47
  • BAIGENEWS

Капитальный ремонт на границе Казахстана и России продлится полгода

На границе Казахстана и России начнут ремонт пункта пропуска "Светлый".

Сегодня, 18:02
АВТОР
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ФГКУ Росгранстрой Сегодня, 18:02
Сегодня, 18:02
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Фото: ФГКУ Росгранстрой

С 1 апреля 2025 года Росгранстрой приступает к капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия в пункте пропуска "Светлый" (Оренбургская область, граница с Казахстаном), передаёт BaigeNews.kz.

Пункт пропуска будет работать в штатном режиме, но возможно скопление транспорта.

Альтернативные маршруты – пункты пропуска "Комсомольский" и "Орск".

Завершение работ ожидается в сентябре 2025 года.

Гражданам и перевозчикам рекомендуется учитывать ремонтные работы при планировании поездок и следить за актуальной информацией в официальных источниках.

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