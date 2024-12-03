Полезные ископаемые: восемь разведанных участков вернули государству на западе Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поднял вопрос возврата государству разведочных участков в пределах Прикаспийского бассейна. На них не исполняются контрактные обязательства и не ведутся работы. О принимаемых мерах доложил вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2023-2024 гг. в Прикаспийском бассейне выявлено восемь таких участков. Эти восемь контрактов на сегодня расторгнуты. Четыре участка в текущем году выставлены на аукцион, подписание по ним планируется до конца года. Остальные четыре участки будут выведены в следующем году, либо планируем по ним прямое подписание контрактов", — сообщил Аккенженов.

Министерству энергетики поручено ускорить данную работу.

Ранее сообщалось, что объёмы добычи падают в Казахстане.