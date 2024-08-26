Полчища крыс облюбовали территорию вокруг ЖК в элитном районе Астаны
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
141Фото: иллюстративное фото.
Жители жилого комплекса "Триумфальная арка" вынуждены соседствовать с крысами, которые оккупировали местную мусорную площадку. Горожане сняли на видео, как на мусорной площадке свободно гуляют крысы, передает BaigeNews.kz.
Автор видео говорит, что их очень много и они достаточно больших размеров. Крыс несколько раз видели и на детской площадке во дворе дома. Жители ЖК боятся подцепить от грызунов опасные болезни.
Видео: от читателей BaigeNews.kz.
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