Полчища крыс облюбовали территорию вокруг ЖК в элитном районе Астаны

Жители жилого комплекса "Триумфальная арка" вынуждены соседствовать с крысами, которые оккупировали местную мусорную площадку. Горожане сняли на видео, как на мусорной площадке свободно гуляют крысы, передает BaigeNews.kz.

Автор видео говорит, что их очень много и они достаточно больших размеров. Крыс несколько раз видели и на детской площадке во дворе дома. Жители ЖК боятся подцепить от грызунов опасные болезни.

Видео: от читателей BaigeNews.kz.