Покушение в Шымкенте: Глава Минздрава рассказала о состоянии Берденова
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Состояние заместителя акима Шымкента Руслана Берденова после покушения остается стабильно тяжелым, сообщила министр здравохранения Акмарал Альназарова, передает BaigeNews.kz.
По ее словам, при поступлении ему в течение четырех часов была оказана оперативная и экстренная помощь.
"Пациент был прооперирован. Сегодня состояние стабильное, он самостоятельно передвигается, пока находится под наблюдением врачей", - сказала министр на брифинге.
Напомним, инцидент произошёл вечером 21 апреля возле здания акимата. В чиновника было произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Медики уточнили характер травм пострадавшего. По информации врачей, у Руслана Берденова проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.
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