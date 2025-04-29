Состояние заместителя акима Шымкента Руслана Берденова после покушения остается стабильно тяжелым, сообщила министр здравохранения Акмарал Альназарова, передает BaigeNews.kz.

По ее словам, при поступлении ему в течение четырех часов была оказана оперативная и экстренная помощь.

"Пациент был прооперирован. Сегодня состояние стабильное, он самостоятельно передвигается, пока находится под наблюдением врачей", - сказала министр на брифинге.

Напомним, инцидент произошёл вечером 21 апреля возле здания акимата. В чиновника было произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Медики уточнили характер травм пострадавшего. По информации врачей, у Руслана Берденова проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.