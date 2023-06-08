Покушение в Пхукете: казахстанца задержали по подозрению в преступлении

Фото: facebook.com/phuketinfocenter

Гражданина Казахстана задержали в аэропорту Пхукета при попытке вылететь из страны. Мужчину подозревают в покушении на предпринимателя из России, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает информационный центр Пхукета, преступление совершено 7 июня в 11:45 перед кафе "Плаза" недалеко от моря.

Бизнесмен на седане подъезжал к заведению. В этот момент на ту же парковку приехал мотоциклист, подбежал к машине и выстрелил в лобовое стекло четыре раза. А после скрылся.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в машине 44-летнего русского, одетого в белую рубашку, шорты и кроссовки. По его груди текла кровь.

"Сотрудники спасательного центра вытащили мужчину из машины и на скорой отвезли в больницу. Там у пострадавшего обнаружили огнестрельные ранения в области груди, подмышки и левой руки", - говорится в сообщении.

Подозреваемого отследили с помощью камер видеонаблюдения.

Недалеко от места преступления обнаружили куртку, очки, обувь и перчатки.

Очевидцы рассказали, что пострадавший регулярно приезжал в это кафе.