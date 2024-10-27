Покушение совершено на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана

В Узбекистане стреляли в машину бывшего пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.uz.

Сообщается, что ночью 26 октября в Кибрайском районе Ташкентской области двое неизвестных несколько раз выстрелили во внедорожник Range Rover. В сообщении Генпрокуратуры говорится только о водителе, управлявшем машиной, но источники подтверждают, что в машине также был Комил Алламжонов. Они не пострадали. Ведётся поиск подозреваемых.

Комил Алламжонов до недавнего времени работал руководителем департамента информационной политики Администрации президента, а ранее – заместителем главы Администрации президента, директором Агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарём президента.

Согласно источникам, за Range Rover также ехал Cobalt, в котором был охранник. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 97 через статью 25 Уголовного кодекса — покушение на умышленное убийство.