Покушение на убийство Трампа: ФБР опознало личность стрелка

Подозреваемым в покушении на убийства экс-президента США оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания. Об этом сообщила журналист телеканала CNN Эбби Филипп, ссылаясь на Федеральное бюро расследований США, передаёт BaigeNews.kz.

"ФБР опознало подозреваемого. Имя пока не разглашается, но источники сообщают, что это 20-летний мужчина из Пенсильвании", — написала она в соцсети X.

Фото: NY Post

По информации BBC, у злоумышленника не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность, поэтому власти ждут анализа ДНК и биометрические данные для установления личности, сообщают правоохранительные органы.

Мотив его действий также пока не установлен, заявил на пресс-конференции представитель ФБР Кевин Рожек. Однако он подтвердил, что инцидент рассматривается как покушение на экс-президента США.

Представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс там же сообщил, что личность стрелявшего "предварительно установлена", но тоже не назвал его имени и не привел каких-либо подробностей, позволяющих установить личность.

Издание New York Post со ссылкой на источники в полиции также пишет, что в Трампа стрелял двадцатилетний американец.

Позже стало известно, что стрельбу на митинге в Пенсильвании устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, он прятался на крыше предприятия примерно в 100 метрах от сцены.

Телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников сообщила, что стрелявший на митинге Трампа не имеет никаких связей с иностранными государствами.

Напомним, Трамп получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Полиция расследует дело о покушении на убийство. Также известно, что погиб один из участников митинга, ещё двое были ранены. Предполагаемый стрелок убит. Экс-президент США получил ранение в правое ухо и был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

Действующий президент США Джо Байден резко осудил произошедшее. Также в поддержку Трампа выступили главы иностранных государств, в том числе по поводу покушения высказался и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пожелав скорейшего выздоровления бывшему лидеру и кандидату в президенты США.