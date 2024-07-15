Покушение на Трампа: Байден попросил сограждан не торопиться с выводами по мотивам стрелка

Президент США Джо Байден призвал сограждан не торопиться с обвинениями и выводами относительно мотивов человека, стрелявшего в Дональда Трампа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russia.

"Я призываю всех: пожалуйста, не делайте предположений относительно его мотивов или политической принадлежности. Дайте поработать ФБР и его ведомствам-партнерам", — сказал Байден в воскресенье на коротком брифинге о ситуации после покушения на экс-президента и будущего соперника Байдена на ноябрьских выборах.

Многие республиканцы из лагеря Трампа после покушения заявили, что к нему привела общая атмосфера, которую создали оппоненты Трампа из Демократической партии, обвиняя экс-президента во всех грехах.

Между тем, по сведениям американской прессы, 20-летний Томас Крукс, который стрелял в Трампа и участников его предвыборного митинга, был официально зарегистрирован как сторонник Республиканской партии.

Джо Байден сообщил на брифинге, что охрана Трампа будет усилена, как и охрана начинающегося в понедельник слета Республиканской партии, на котором Трамп будет официально выдвинут кандидатом в президенты.

"Я отдал главе Секретной службы распоряжение пересмотреть все меры безопасности", — сказал Байден.

Кроме того, президент США сообщил, что поручил провести независимое расследование покушения на Трампа и его сторонников на предвыборном митинге в Пенсильвании.