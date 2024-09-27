Схрон с оружием нашли на пути кортежа президента в Туркестанской области
Сегодня, 20:57
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Сегодня, 20:57Сегодня, 20:57
254Фото: baigenews.kz
Схрон стрелкового оружия обнаружили сотрудники МВД, КНБ и Службы госохраны при проверке маршрута следования кортежа Главы государства в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД.
По факту возбуждено уголовное дело.
Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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