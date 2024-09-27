  • 27 Сентября, 22:20
  • BAIGENEWS

Схрон с оружием нашли на пути кортежа президента в Туркестанской области

Сегодня, 20:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 20:57
Сегодня, 20:57
254
Фото: baigenews.kz

Схрон стрелкового оружия обнаружили сотрудники МВД, КНБ и Службы госохраны при проверке маршрута следования кортежа Главы государства в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД.

По факту возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Самое читаемое

Наверх