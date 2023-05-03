Покушение на короля Карла III: возле Букингемского дворца задержали мужчину с патронами

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Возле Букингемского дворца полиция задержала мужчину, который бросил на королевскую территорию несколько патронов. Стражи порядка расценили это как возможную попытку покушения на Карла III за три дня до коронации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Задержанного допрашивают в полицейском участке.

На церемонию коронации пригласили около 2 000 гостей, и это лишь четверть от числа тех, кто принимал участие в коронации Елизаветы II. В числе приглашённых - члены королевской семьи, главы иностранных государств и 850 человек, особо отличившихся в благотворительных делах.

Процессия Карла III пройдет два километра, он проделает этот путь в Золотой государственной карете, запряженной восемью лошадьми.

Главной интригой остается, появится ли принц Гарри на балконе вместе с остальными членами королевской семьи. Ведь младший сын Карла III больше не исполняет королевские обязанности.

Коронация обойдется примерно в 315 миллионов долларов. В основном затраты связаны с беспрецедентными мерами безопасности.