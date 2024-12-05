Покупателей квартир в новостройках обманула на 38 млн тенге жительница Астаны

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели дело в отношении женщины, обвиняемой в совершении мошеннических действий неоднократно в крупном и особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимая О. путём обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства у К. в сумме 3,9 млн тенге; Х. в сумме 18,6 млн тенге;

Ш. в сумме 16,1 млн тенге, которых ввела в заблуждение об оказании содействия в приобретении квартир ниже рыночной стоимости в ЖК "BI City Tokyo" в Астане и ЖК "4you" в Алматы", - сообщили в суде.

Приговором суда О. признана виновной в совершении уголовного правонарушения по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК и осуждена по совокупности уголовных правонарушений к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор пока не вступил в законную силу.