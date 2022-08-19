Покупать авто из стран, не входящих в ЕАЭС, можно только после оплаты таможенных сборов — Комитет госдоходов

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В Комитете государственных доходов рассказали Baigenews.kz, что в последнее время участились случаи временного ввоза иностранцами транспортных средств для личного пользования при пребывании на территории Казахстана (в основном это граждане Грузии и Азербайджана). После чего транспортное средство передается во владение и пользование гражданам нашей страны.

Как пояснили в КГД, временно ввезённые транспортные средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из третьих стран являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем.

КГД предупреждает граждан Казахстана, что приобретать временно ввезённые транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки и соответствующей оплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.

По наблюдениям, после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования иностранцы, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана. Это дает основание полагать, что автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС именно с целью передачи гражданину Казахстана.

Тогда как по окончанию срока временного ввоза (сейчас это один год) автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, в противном случае будут приниматься меры согласно действующему законодательству ЕАЭС. А именно — такие транспортные средства будут задержаны. На склады временного хранения уже помещены 125 машин.

Поэтому Комитет госхододов просит граждан Казахстана при приобретении авто для личного пользования уточнять, проходили ли машины таможенную очистку и, соответственно, уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане. Сделать это можно в контакт-центре КГД по номеру 1414.