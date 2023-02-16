Покоряя Нью-Йорк: как казахстанский дизайнер продвигает свой бренд в США

Фото: из личного архива Алии Жамантаевой

Казахстанский дизайнер одежды Алия Жамантаева в интервью с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась подробностями о развитии своего бренда, моде, а также о том, чем отличаются покупатели в США и Казахстане.

Фото: из архива Алии Жамантаевой

Первый казахстанский бренд очков

Алия Жамантаева известна в Казахстане как единственный дизайнер очков. Однако в творческую сферу девушка пришла не сразу - проработав целых 9 лет на заводе, она решила уволиться и посвятить себя любимому делу. Увлечение дизайном привело её к открытию собственного бренда. Над названием долго думать не пришлось.

"По специальности я инженер по стандартизации и сертификации промышленных товаров. До того, как заняться дизайном, работала на заводе начальником отдела маркетинга и продаж. И на работе меня все называли Алия Валерьевна (это моё настоящее отчество). Поэтому решила использовать такое необычное сочетание имени и отчества для своего бренда", - рассказывает дизайнер.

В 2015 году она выпустила первую коллекцию очков. Продажи шли через Инстаграм и дизайнерские pop-up сторы (магазины - Ред.) в крупных городах Казахстана. Среди покупателей и поклонников очков были и казахстанские знаменитости.

Сейчас девушка выпускает также верхнюю одежду и другие аксессуары.

По словам девушки, её вдохновляют работы дизайнеров высокой моды.

"Мне нравится работы от кутюр. Например, Скиапарелли. Также нравятся японские дизайнеры. Одежду ношу в основном свою. Если что-то приглянулось, пытаюсь сшить для себя похожее. В работе нравятся модели с улиц. Такие вот необычные девушки...В Нью-Йорке я столько встретила красивых людей, здесь все модели. Из известных моделей импонируют сестры Хадид и Ирина Шейк".

В ритме Нью-Йорка

В прошлом году казахстанский дизайнер решила покорить Нью-Йорк. В самый модный город мира она переехала пять месяцев назад, сначала просто провести отпуск, но затем осталась здесь жить. Это решение далось ей нелегко.

В Нью-Йорке, где сосредоточены известные дома моды, высокая конкуренция. Но именно здесь её бренд может получить новый виток развития, считает дизайнер.

"У меня не было денег, чтобы платить аренду и выставляться где-то. И я решила выйти на улицу в один из самых модных районов города – Сохо, где живут туристы. В Нью-Йорке разрешено так продавать вещи, сделанные своими руками.

Я поставила столик с моими вещами. Каждый выходные приходила и всегда что-то продавала.

Я также ходила на модные мероприятия, встречи. Это дало мне возможность познакомиться с хозяйкой одного pop-up stores, где я в последующем выставлялась.

У меня не было денег для аренды, и я предложила платить комиссию с одежды".

Фото: из личного архива Алии Жамантаевой

На выставке в pop-up store, которая прошла в феврале, дизайнер представила свои товары, а также провела мастер-класс по вышиванию надписей на одежде.

Фото: из личного архива Алии Жамантаевой

"Одежду я здесь пока не продаю, только акссесуары. В Instagram открыла новую страницу, чтобы продвигать свой бренд в США.

Можно сказать, что я начинаю всё с нуля. У меня нет рукодельниц, швей. Я здесь одна", - отмечает дизайнер.

Запустить компанию в Америке намного сложнее, чем в Казахстане, рассказывает Алия. Основная трудность заключается в получении визы и стоимости всех сопровождающих услуг.

"Здесь очень сложно получить визу. Мне, как дизайнеру, нужна виза талантов. Это один из наиболее удобных способов попасть в США тем, у кого есть достижения в искусстве, науке, бизнесе, образовании, спорте, которые признаны на национальном или международном уровне.

Чтобы её получить нужно подходить по многим критериям. Всё это нужно доказывать и стоит недёшево. Только пошлину за визу нужно платить две тысячи долларов. Плюс для этого необходима работа юристов, которая обходится от пяти тысяч долларов.

Что касается аренды жилья, то комната на Манхэттене и Бруклине стоит от 1500 долларов.

Попытать свое счастье в США – не дешёвое удовольствие, и я стараюсь использовать каждую минуту".

За время пребывания на новом месте дизайнер отметила для себя разницу между казахстанскими покупателями и американскими. Например, в Нью-Йорке больше интересуются историей и материалом, из чего сделана та или иная вещь.

Фото: из личного архива Алии Жамантаевой

"Если у вещи есть история, и ты её грамотно преподносишь, то её обязательно купят", - говорит дизайнер.

Отличаются казахстанские покупатели и тем, что, в основном, выбирают неяркие вещи. За океаном наоборот – модники и модницы не боятся экспериментировать и составляют свой гардероб из красочных деталей.

"В Нью-Йорке у многих расширенное сознание на моду. Здесь можно всё. Ты не ограничиваешь себя ни в чем. Если для казахстанского покупателя я подстраивалась с учётом нашей культуры, менталитета, то здесь даю полную свободу выражать себя творчески.

В Казахстане у меня только процентов десять клиентов независимы от чужого мнения и любят ярко одеваться. В основном, отечественные покупатели предпочитают серые и чёрные оттенки.

В Нью-Йорке же люди не боятся выделяться из толпы, заявлять о себе. Здесь любой дизайнер может найти своего покупателя. В Казахстане с этим сложнее".

Ближайшие планы Алии Жамантаевой связаны с Нью-Йорком. Дизайнер планирует закрепиться в США.

"Планирую участвовать в крупных выставках, в разных pop-up. Хочу больше заявлять о себе. Здесь у меня появилось желание создавать что-то необычное, например, арт-объекты. Мне нравится смешение стилей, традиций, культур. Хотела бы всё это отразить в них. Недавно меня сделали амбассадором креативных индустрий от Kazakh Tourism. Буду представлять Казахстан в Нью-Йорке. Поэтому планы большие".

Фото: из личного архива Алии Жамантаевой