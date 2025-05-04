В ночь на 4 мая спасатели МЧС Казахстана разыскали и благополучно эвакуировали двух туристов, заблудившихся в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Двое молодых мужчин 2004 года рождения не смогли самостоятельно спуститься с вершины Кумбель в Медеуском районе и обратились за помощью в экстренные службы. Оперативно на место выдвинулась группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

Поиск велся в тёмное время суток и в условиях сложного горного рельефа. Спасатели использовали беспилотник и спутниковую связь. Подъём начался пешком от урочища Кокжайлау.

"Туристы были обнаружены на высоте 2850 метров. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась. После осмотра спасатели сопроводили их до Экопоста, откуда молодые люди уже самостоятельно отправились домой", — сообщили в МЧС.

Спасатели напоминают: перед выходом в горы важно тщательно планировать маршрут, учитывать погодные условия и иметь при себе средства связи.