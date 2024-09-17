Показывавшего пистолет в автобусе мужчину задержали в Алматы
Сегодня, 15:40
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Сегодня, 15:40Сегодня, 15:40
150Фото: polisia.kz
Мужчину с пистолетом, который он демонстрировал в общественном транспорте, задержали полицейские в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе мониторинга соцсетей стражи порядка обнаружили видео, на котором мужчина, находясь в общественном транспорте, показывает пистолет. В результате оперативного реагирования личность фигуранта установлена. Он задержан и доставлен в полицию.
Мужчина пояснил, что работает охранником, а пистолет, оказавшийся игрушечным, он приобрел на одном из рынков города.
Разбирательство продолжается. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка.
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