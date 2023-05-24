Показывает величайший теннис - в США оценили шансы Рыбакиной на победу в "Ролан Гаррос"

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина - фаворит турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил известный американский журналист Скуп Малиновски.

"Рыбакина впечатляет во многих отношениях. Я думаю, что у неё самая мощная подача в WTA, и она очень сосредоточена и готова к давлению. Для любого соперника она неудобный игрок. Сейчас её следует считать одной из фаворитов, наряду со Швентек, Остапенко и Соболенко. В Париже будет много сильных соперниц, но, я думаю, что Рыбакина среди них лидирует. Мой прогноз на "Ролан Гаррос" - Рыбакина выиграет турнир. Это могут сделать и Швентек, Соболенко, Пегула, Жабер, Остапенко. Но больше всего мне сейчас импонирует Елена", - сказал журналист.

Скуп Малиновски также прокомментировал победу казахстанской теннисистки в Риме, где она обыграла первую ракетку мира Игу Швентек, и то, что грунт – неудобное покрытие для Рыбакиной. Многие эксперты до триумфа Елены в Риме высказывали это мнение.

"Неудивительно, что Рыбакина выиграла на грунте. Она обыграла Швентек на этом покрытии в Италии, будучи юниоркой в 2017 году. Теннисисты с атакующей игрой всегда хорошо выступали на грунте. Вспомните, как Робин Содерлинг обыграл Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции в 2009 году. Стэн Вавринка выиграл Открытый чемпионат Франции в 2015-м, одолев Новака Джоковича в финале. Рыбакина обладает качествами и уверенностью, чтобы побеждать на любом покрытии", - уверен эксперт.

Он также прокомментировал результаты личных встреч Рыбакиной и Швентек, в которых доминирует казахстанка.

"Швентек не может противостоять безжалостной силе Рыбакиной. Возможно, Рыбакина в своих лучших проявлениях показывает величайший теннис в истории WTA, который по уровню точности и силы превосходит Серену".

Скуп Малиновски также высказался о сравнении Игы Швентек, Арины Соболенко и Елены Рыбакиной с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.