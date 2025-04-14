Показуха вместо помощи: слепым в ВКО предложили читать глазами
В здании с госорганами в Усть-Каменогорске разместили фиктивное объявление.
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В социальных сетях распространилось видео, снятое в Усть-Каменогорске, на котором запечатлено объявление, якобы предназначенное для людей с инвалидностью по зрению. Однако "объявление" оказалось совершенно непригодным для чтения незрячими: текст шрифта Брайля был просто напечатан на обычном листе бумаги без тактильных элементов, передаёт BaigeNews.kz.
"Шрифт просто распечатан, тут даже нет никаких выпуклостей. Главное — что есть. Чтобы было, как говорится", — иронизирует автор видео.
На кадрах видно, что объявление размещено у входа в здание, на котором также имеется табличка участкового пункта полиции. В комментариях к ролику пользователи сети назвали происходящее "смехом сквозь слезы" и "типичной показухой".
"Оказывается, чтобы прочитать надпись шрифтом Брайля возле здания госоргана в городе Оскемен, незрячим нужно обладать способностью видеть", — написал один из комментаторов.
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области открестились от этого "информационного шедевра":
"Данный листок сотрудниками полиции не размещался. В здании также располагаются офисы ряда других организаций, в связи с чем не исключается возможность размещения материала иными лицами", — заявили в ведомстве.
Согласно данным 2ГИС, в этом здании, помимо полиции, находятся управление по делам обороны, центр территориального управления, управление ветеринарии и библиотека.
Пока официально не установлено, кто именно разместил ошибочный "Брайль".
К слову, к концу прошлого года депутаты Мажилиса ратифицировали Марракешский договор, облегчающий доступ незрячих и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к опубликованным произведениям.
Ранее мы писали о том, что 19 детей с инвалидностью почти год ждали протезы в Алматинской области.
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