Показательный судебный процесс провели в Сарани по делу о наркотиках
В нем приняли участие студенты и педагоги Высшего гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева.
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Прокуратура города Сарани организовала и провела показательный судебный процесс в Саранском городском суде по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
В процессе приняли участие студенты и педагоги Высшего гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева.
"По результатам судебного рассмотрения гражданин С. признан виновным по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к общественным работам сроком на 80 часов.
Данный процесс был организован для того, чтобы показать молодежи последствия незаконных действий, связанных с оборотом наркотических средств", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что молодожёны изготавливали наркотики на дому в Алматы.
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