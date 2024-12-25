Прокуратура города Сарани организовала и провела показательный судебный процесс в Саранском городском суде по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

В процессе приняли участие студенты и педагоги Высшего гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева.

"По результатам судебного рассмотрения гражданин С. признан виновным по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к общественным работам сроком на 80 часов. Данный процесс был организован для того, чтобы показать молодежи последствия незаконных действий, связанных с оборотом наркотических средств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что молодожёны изготавливали наркотики на дому в Алматы.

