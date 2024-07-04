Показатели внутреннего туризма в Казахстане бьют рекорды
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Казахстанцы стали больше путешествовать внутри страны. Данными о росте показателей внутреннего туризма поделились в профильном министерстве, передаёт BaigeNews.kz.
"С января по март один миллион 493 тысяч казахстанцев путешествовали внутри страны. Количество внутренних туристов увеличилось на 145 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в ведомстве.
Алматы, Астана и Шымкент стали лидерами среди внутренних туристических направлений, привлекая 46 процентов гостей.
Также наблюдался рост числа туристов в 14 регионах Казахстана. Особенно в этом плане выделяется Западно-Казахстанская область, где прирост составил 187 процентов.
"Мы видим значительное увеличение внутреннего туризма в первом квартале 2024 года. Это результат нашей целенаправленной работы по улучшению туристической инфраструктуры и качества обслуживания. Мы продолжим развивать этот сектор, чтобы сделать Казахстан ещё более привлекательным для туристов со всего мира, а также обеспечить комфортные условия для внутренних путешествий", - отметил председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев.
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