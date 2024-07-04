Показатели внутреннего туризма в Казахстане бьют рекорды

Казахстанцы стали больше путешествовать внутри страны. Данными о росте показателей внутреннего туризма поделились в профильном министерстве, передаёт BaigeNews.kz.

"С января по март один миллион 493 тысяч казахстанцев путешествовали внутри страны. Количество внутренних туристов увеличилось на 145 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в ведомстве.

Алматы, Астана и Шымкент стали лидерами среди внутренних туристических направлений, привлекая 46 процентов гостей.

Также наблюдался рост числа туристов в 14 регионах Казахстана. Особенно в этом плане выделяется Западно-Казахстанская область, где прирост составил 187 процентов.