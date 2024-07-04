Показатель растущего партнёрства - Ильхам Алиев об участии в "ШОС плюс"
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече "ШОС плюс" отметил развитие партнёрства между странами, передаёт BaigeNews.kz.
"Азербайджан второй раз приглашён к участию в саммите ШОС. Мы рассматриваем это как показатель растущего партнёрства между Азербайджаном и государствами-членами организации. Взаимодействие по транспортным коридорам "Восток-Запад" и "Север-Юг" является важной областью сотрудничества между Азербайджаном и государствами-членами организации", - сказал Алиев.
В Баку в ноябре пройдёт конференция ООН по изменению климата, куда приглашены президенты ШОС, сообщил Алиев.
"Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки проведения к конференции. Я уже направил официальные приглашения лидерам стран-участников ШОС. И, надеюсь, увидеть своих коллег в ноябре в Баку", - заключил он.