Показатель растущего партнёрства - Ильхам Алиев об участии в "ШОС плюс"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече "ШОС плюс" отметил развитие партнёрства между странами, передаёт BaigeNews.kz.

"Азербайджан второй раз приглашён к участию в саммите ШОС. Мы рассматриваем это как показатель растущего партнёрства между Азербайджаном и государствами-членами организации. Взаимодействие по транспортным коридорам "Восток-Запад" и "Север-Юг" является важной областью сотрудничества между Азербайджаном и государствами-членами организации", - сказал Алиев.

В Баку в ноябре пройдёт конференция ООН по изменению климата, куда приглашены президенты ШОС, сообщил Алиев.