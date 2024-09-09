Показали мастерство: Казахстан всухую обыграл США в кок-бору на ВИК
Сегодня, 22:44
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Сегодня, 22:44Сегодня, 22:44
122Фото: Асылхан Жуланов
Всемирные игры кочевников объединяют народы и континенты! В Астане прошла схватка двух культур в национальном виде спорта. На отборочном туре по кок-бору Казахстан обыграл сборную США со счетом 18:0. Посмотреть на захватывающее противостояние на ипподром "Казанат" пришли сотни болельщиков из разных стран. Но самые лучшие места были у съемочной группы BaigeNews.kz. Она рассмотрела конную игру в мельчайших деталях и прямо сейчас покажет ее самые яркие моменты в специальном репортаже.
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