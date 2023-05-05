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Покалеченного коршуна приютила жительница Усть-Каменогорска Сегодня, 16:39
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Сегодня, 16:39
233

Покалеченного коршуна приютила жительница Усть-Каменогорска

В конце марта жительница женщина случайно обнаружила у себя на подворье дикую птицу. Женщина принесла птицу домой и обратилась за помощью к зоозащитникам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт Общественного Фонда защиты прав животных "Дворянин".

"Ветеринар вынес неутешительный вердикт: у птицы застарелый перелом. Возможно, коршуна подстрелили. Даже если операция пройдет успешно, птицу уже не выпустить в прежнюю среду обитания", - говорится в сообщении.

Зоозащитники обращались в Левобережный парк с просьбой приютить коршуна, но там отказали.

Коршуна назвали Таным. Сейчас спасительница ищет ему дом.

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Сегодня, 16:39
233
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