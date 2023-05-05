Покалеченного коршуна приютила жительница Усть-Каменогорска

В конце марта жительница женщина случайно обнаружила у себя на подворье дикую птицу. Женщина принесла птицу домой и обратилась за помощью к зоозащитникам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт Общественного Фонда защиты прав животных "Дворянин".

"Ветеринар вынес неутешительный вердикт: у птицы застарелый перелом. Возможно, коршуна подстрелили. Даже если операция пройдет успешно, птицу уже не выпустить в прежнюю среду обитания", - говорится в сообщении.

Зоозащитники обращались в Левобережный парк с просьбой приютить коршуна, но там отказали.



Коршуна назвали Таным. Сейчас спасительница ищет ему дом.