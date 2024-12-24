Житель Актау обвинил медиков скорой помощи в смерти четырёхлетней дочери. По словам Ислама Шынгысова, бригада врачей ограничилась лишь советами. Но малышка начала угасать на глазах. После второго вызова госпитализировать ребёнка врачи уже не успели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам Ислама Шынгысова, его дочь затемпературила днём 15 декабря. Жар сбили. Но к вечеру температура вновь поднялась. Тогда родители вызвали бригаду скорой помощи, которые посоветовали давать жаропонижающее.

"Примерно через час после их ухода тело дочки от головы до пяток стало приобретать фиолетовый оттенок, потом краснеть, синеть. Мы испугались и снова вызвали скорую помощь, приехала та же бригада из двух парней. Увидев, в каком состоянии моя дочь, они решили забрать её в больницу, и, пока одевали, в 12 часов ночи 16 декабря у нее начались судороги, и она стала угасать у нас на глазах. У сотрудников скорой помощи нет аппаратов для экстренной помощи, подачи воздуха, они ничего не знают. Они звонили по видеозвонку и разговаривали с коллегами, спрашивая, что делать, потом позвали вторую бригаду на помощь. Пока они ехали, я лишился дочери", - рассказал мужчина.

В Управлении здравоохранения заверили, что фельдшеры на первом вызове предложили маме девочки госпитализацию. Но та якобы отказалась, отметив, что будет наблюдать за состоянием ребёнка.

"Тогда было рекомендовано, если что-то подобное случится, повторно вызвать скорую помощь. Был вызов через 1,5 часа, в 00:30. Когда они видят, что ребёнок уже синюшный, что пульс нитевидный, начинается процедура транспортировки в стационар. В этот момент происходит остановка сердца. Они начинают реанимационные мероприятия и дополнительно вызывают врачебную бригаду. Мы считаем, что они сделали всё по протоколу, в диагностике лечения, но вскрытие покажет. И по результатам нашей рабочей комиссии мы уже увидим, что всё-таки произошло. Тем более это всё произошло быстро, молниеносно. Разбираться надо", - сказал заместитель руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Махмутов.

Точную причину смерти определят результаты вскрытия и заключение членов комиссии. Полицейские по факту смерти возбудили уголовное дело.