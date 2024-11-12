Пока не оцифровали полностью: МЧС ― о разработке системы моделирования паводков

Министр по ЧС РК Чингис Аринов сообщил о разработке системы моделирования паводков, передает BaigeNews.kz. На брифинге в Правительстве он отметил, что это достаточно масштабная работа.

"Это требует оцифровки рельефа местности. Можно сделать моделирование, но оно будет неточным, если мы не будем использовать все эти обстоятельства. Оно дорогостоящее, на сегодняшний день мы пока не оцифровали рельеф местности полностью, соответствующая работа ведется", - сказал Аринов.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить наполнение системы "Прогноз и моделирование паводков" до 20 января 2025 года.

Как отметил Аринов, эта работа будет завершена к намеченному сроку. Он также отметил, что ведомство не планирует тратить на разработку бюджетные средства.