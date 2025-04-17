По разным данным в годы Великой Отечественной войны на фронт отправились от 1,2 до 1,4 миллиона казахстанцев, половина из которых не вернулась на свою Родину. Их останки покоятся на обширных степях и лесах боевых сражений, но имена многих увековечены на мемориальных досках. С обретением независимости, Казахстан активно включился в поиск погибших. Поисковые отряды ежегодно передают для повторного захоронения в родные города и аулы кости воинов. Есть такой отряд и в Абайской области. В прошлом году им удалось поднять из земли тела шести безымянных солдатов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

История поисковых отрядов

Останки героев, покорёженные от взрывов фляжки, пробитые пулями каски, безымянные и именные жетоны. Всё это вот уже десятки лет поднимают из-под земли и со дна водоёмов поисковые отряды. Люди, которые работают за идею и ради памяти своих предков, тех, кто приближал победу и достоин быть похороненным с почестями.

Их инструменты - это лопаты и щупы, на подмогу приходят старинные карты и документы прошлого. Они находят как тех, чьи имена уже увековечены на мемориалах, так и тех, кого нет в списках. Неопознанные останки солдат хоронят в братских могилах, а те, кого удалось идентифицировать - воссоединяются с семьями на кладбище своей родины.

История поисковых отрядов начинается практически сразу после окончания Великой Отечественной войны. В конце 40-х, пока свежи были в памяти воспоминания ветеранов, они подсказывали энтузиастам места захоронений. И это был, пожалуй, один из самых главных источников информации тех лет. С годами делали ставку на карты.

В 80-е годы возникли первые официальные объединения. Поисковые отряды Казахстана начали активно развиваться в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Основные направления их работы, это поиск останков погибших солдат; восстановление имён (для этого поисковики используют архивные документы, свидетельства ветеранов и старые карты). Третье - увековечение памяти: участвуют в восстановлении мемориалов и памятников, устанавливают памятные знаки на местах массовых захоронений. И четвёртое - образовательная и просветительская работа: организуют выставки и встречи с молодёжью, рассказывая о значении сохранения памяти о войне и подвиге солдат, объясняют важность сохранения исторической памяти.

Поисковые отряды Казахстана участвуют в межрегиональных и международных проектах, сотрудничая с поисковыми группами из других стран. Благодаря их усилиям, многие солдаты, чьи имена были забыты, наконец-то возвращаются на родину и получают должное захоронение.

Книга памяти

Одна из таких организаций - "Поисковый исследовательский отряд "Ерлік Даңк" из Бородулихинского района Абайской области. Его возглавляет директор Новопокровской средней школы, учитель истории Арман Муканов. Нам удалось поговорить с ним на встрече с семейчанами, которую организовало краеведческое общество "Прииртышье". Здесь, в окружении неравнодушных любителей родного края, они от первого лица рассказали о масштабной работе и результатах своих изысканий, экспедиций.

"В Казахстане мало поисковых отрядов. Общего централизованного органа пока нет. Тем не менее, мы проводим большую работу. Одно из направлений - это составление "Книги памяти", куда мы вносим данные обо всех, кто ушёл на войну из нашей области, района, о погибших и пропавших без вести на фронте. Благодаря нашей работе с архивами этот список постоянно пополняется новыми фамилиями. Я думаю, что она будет продолжаться долго и её хватит на будущие поколения. Потому что только эту книгу я создавал 20 лет и до конца не закончил", - рассказал во время встречи руководитель отряда поисковиков "Ерлік Даңк" Арман Муканов.

Сейчас отряд насчитывает 12 человек, он объединил людей разного возраста и профессий. Среди них инженеры, бизнесмены, учителя. Они поставили перед собой задачу - находить память не только в архивах, но и на полях битвы, идентифицировать погибших солдат, передавать останки на родину. В этом году группа планирует выехать на места сражений, как это было в июне 2024 года в рамках международного патриотического проекта "Батырлар жолымен - Дорогой славы", приуроченной 80-й годовщине освобождения Беларуси и 15-летнему юбилею отряда "Майдан жолы". В составе известного павлодарского поискового отряда поисковики из Абайской области впервые приняли участие в раскопках без вести пропавших воинов-казахстанцев, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в ходе боёв за освобождение Белоруссии.

Поле битвы и истории

Оршанский район Витебской области. Летом 1944 года здесь случилось кровопролитное сражение сил Красной армии и вермахта за освобождение Беларуси, оставшееся в истории как наступательная операция "Багратион". Ровно через три года после начала войны, 22 июня 1944 года, к бою были готовы танковая армия, стрелковые, артиллерийские и кавалерийские дивизии, механизированные корпуса. Вся эта сила вступила в наступление. Полегли десятки тысяч солдат.

Именно здесь павлодарский поисковый отряд "Майдан Жолы" совместно с поисковиками отряда "Ерлік Даңк" из Абайской области, подняли останки 16-ти воинов накануне 80-летия освобождения Беларуси.

"Мы были очень удивлены, потому что на каждом квадратном метре находили свидетельства прошлого. 80 лет назад там шли ожесточённые бои. Находясь там, то ты по-другому это понимаешь и чувствуешь. Поиск ведём при помощи специального металлоискателя, который видит под землёй большие предметы - каски, оружие.

Если это санитарное захоронение, то попадается колючая проволока. Затем щупом мы прощупываем землю в глубину, если идёт глухой звук, как по дереву, значит с большой долей вероятности под нами останки, затем начинаются раскопки", - рассказал представитель поисково-исследовательского отряда "Ерлік Даңк", учитель истории Сергей Дерксен.

Часто останки находятся на глубине метра. Вокруг такой метки необходимо разрывать большую яму, поскольку что в стенках траншеи могут быть сопутствующие находки. Среди них и боевые гранаты. Поэтому казахстанцев в поиске сопровождал 52-й специализированный поисковый батальон Беларуси. В некоторых случаях сапёры помогали разминировать снаряды, найденные при бойцах, помогали ориентироваться на местности.

Здесь надо сказать, что поиск свидетельств войны сопряжён с опасными находками в виде не сработанных боеприпасов с запалом. На них порой подрываются поисковики, теряя на полях сражений свои ноги и руки. Как правило, это касается чёрных копателей, охотников за орденами третьего рейха. Такие "браконьеры" не церемонятся с останками.

По косточкам

В годы ВОВ Белоруссия потеряла каждого четвёртого своего жителя. Её разграбили и сожгли вместе с населением. Храбрым воинам помогали и дети великой степи. Более 500 казахстанцев стали Героями советского союза, 84 из них - за освобождение Беларуси.

"Казахские воины совершили подвиг во время Великой Отечественной войны. На родине их ждут потомки, которые хотят знать историю каждого солдата, которые покоятся в этой земле и пока не вернулись домой, - рассказывает учитель истории Сергей Дерксен. – Несмотря на то, что на полях Беларуси после войны уже на протяжении 80 лет идут полевые работы, сеют рожь, а значит перекапывают землю, почти на каждом квадратном метре приборы показывают звон гильзы, патронов или каски. Представьте себе насколько напичкана земля Беларуси", - поражается Сергей Дерксен.

За 15 лет поисковый отряд из Павлодара "Майдан Жолы" поднял 320 бойцов с боевых полей. Опознаны далеко не все. Семь из них - это казахстанцы. В их числе был и выходец из Семея. В 2022 году останки его тела передали для захоронения на родину.

"В прошлом году во время выезда было найдено 16 бойцов. Наш отряд подняли шесть бойцов. С нами работал 52-й специализированный батальон Белоруссии. Они подняли ещё 11 бойцов в трёх километрах от нас. В первые же дни мы обнаружили санитарное захоронение. Когда в 1944 году наши продвигались вперёд, убитых хоронили таким образом: в окоп засыпали тела, огораживали колючей проволокой, забирали медальоны и опознавательные знаки с таким раскладом, чтобы вернуться и предать земле своих товарищей как положено. Таких санитарных захоронений было очень много. Их можно найти по мотку колючей проволоки", - рассказали поисковики.

Сергей Дерксен нашёл военный пулемёт на глубине по колено, нередко встречал он каски, гильзы. Попалась ему и немецкая металлическая печка с нацистской символикой.

Тела немецких солдат на местах раскопок называют "туристами". Ими занимается небольшой отряд из представительства Германии. Советских солдат различают, в основном, по обуви.

Подъём останков занимает несколько дней. Работа очень аккуратная и кропотливая, чтобы не разрушить и без того хрупкие останки.

"Сначала делают раскоп в виде небольшого квадрата глубиной метр. Когда скелетированные останки идут дальше, получается целая траншея, копают всё вручную. У опытных поисковиков есть специальные баннеры для систематизации костей, где каждая косточка туда укладывается фрагментарно, затем производится опись, и всё это дело передаётся белорусским властям, - рассказали подробности поисковики. - К сожалению, в тот июнь не удалось найти ни медальонов, ни орденов. Не удалось узнать, откуда призывались эти солдаты, но зато с почестями их похоронили на братской могиле, которые есть почти в каждом белорусском селе".

В годы войны у солдат была примета: если подпишешь жетон, то смерть наступит быстрее. Поэтому многие ходили с безымянными опознавательными знаками, используя их в бытовых целях, например, в качестве зеркала. Но даже такие свидетельства прошлого найти не просто.

"Расступитесь, казахи идут!"

Благодаря опытным поисковикам и археологам удаётся выяснить некоторые данные о погибшем по антропометрическим данным - это возраст, пол и даже принадлежность к той или иной этногруппе.

"Так получилось, что наше отделение подняло трёх бойцов. Они оказались нашими ровесниками: одному бойцу было около 20-25 лет, второму слегка за 40, как мне, а самому старшему немного за 50, как нашему руководителю. И находясь в раскопе, мы, конечно, испытали большую гамму чувств", - рассказал Сергей Дерксен.

Белорусы не перестают удивляться тому, как энтузиасты из далёкого Казахстана приезжают за тысячи километров, чтобы занимаются поиском.

"Перед самым вылетом из Минска нас привезли на мемориальный комплекс, где мы, нашим отрядом, шли возлагать цветы. Огромное количество туристов из разных стран стояли перед нами, было очень много белорусов, россиян, много европейцев. Мы шли в опознавательных знаках, было видно, что мы из Казахстана – в руках флаг, на голове тюбетейка. И то, что случилось, запомнилось мне на всю жизнь, это был первый такой мой опыт, когда я испытывал безграничную гордость за свою Родину. Когда мы подходили к мемориалу, все отошли и сказали тихо: "Расступитесь, казахи идут", - вспоминает Сергей Дерксен.

Сейчас перед поисковым отрядом стоит задача привлечь молодое крыло, школьников, которые уже помогают находить родственников погибших в той войне солдат.

Так, осенью прошлого года, благодаря совместной работе учителей и учеников, в архивах удалось найти родных поднятого в Новгородской области солдата. Он оказался уроженцем села Зубаир Бородулихинского района Абайской области.

"По хозяйственным книгам удалось найти фамилии родственников данного бойца. И через какое-то время на меня выходит правнучка этого солдата и говорит о том, что они на самом деле являются родственниками. Конечно, нужны были подтверждающие документы. Они скинули. Я отправил их командиру новгородского отряда "Медведь", который убедился, что на самом деле уже есть возможность передать поднятые кости в Казахстан. В ближайшее время мы ожидаем доставку самолётом останков этого бойца, на кладбище родного села его похоронят с почестями. Там покоятся три его брата. Он, четвёртый, воссоединится с ними на том свете", - рассказал глава поискового отряда Арман Муканов.

Если перевезти останки не удаётся, например, солдат похоронен в братской могиле, тогда отряды осуществляют обмен землёй. Таким образом удалось "воссоединиться" Герою Советского Союза, уроженцу Абайской области Айткешу Ибраеву, имя которого выбито на мемориальном комплексе воинам-казахстанцам в Минске, и его матери, которая похоронена в Семее.

Каждый ушедший в той войне был чьим-то дедушкой, прадедом или дядей. Поэтому поисковое движение Абайской области планирует и дальше продолжать возвращать погибших за победу соотечественников на Родину, и пополнять "Книгу памяти".

Фото: Поисково-исследовательского отряда "Ерлік Даңк".