Поисковой отряд "Мемориальная зона" из Астаны отправился в Санкт-Петербург
Самому младшему поисковику — 57 лет, самому старшему — 82.
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В Астане проводили в 47-ю поисковую экспедицию отряд "Мемориальная зона", который уже почти полвека занимается поиском останков казахстанских солдат, погибших на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом в годы Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РК, торжественная церемония прошла в Национальном военно-патриотическом центре Вооружённых сил. Проводить поисковиков пришли депутаты, военные, ветераны, преподаватели и студенты. Среди гостей была и внучка легендарного генерала Ивана Панфилова — Алуа Байкадамова. Она вручила благодарственное письмо командиру отряда Майдану Кусаинову, подчеркнув значимость их работы.
"Вы не просто ищете останки бойцов. Вы восстанавливаете имена героев, возвращаете их домой и передаёте память о подвиге следующим поколениям. Это великое и благородное дело", — обратился к участникам экспедиции депутат Мажилиса Павел Казанцев.
В этом году в экспедиции участвуют восемь опытных поисковиков. Самому младшему — 57 лет, самому старшему — 82. По словам Майдана Кусаинова, каждый день они будут преодолевать по 30 километров болотистой местности, как и десятки лет назад.
"Наш девиз — “В бой идут одни старики”. И это не просто слова. Я бы не променял ни один курорт в мире на эти поиски. Потому что мы делаем святое дело — заканчиваем незавершённую войну за тех, кто остался лежать в той земле", — сказал командир отряда.
Напомним, именно на Синявинских высотах сражались 310-я и 314-я стрелковые дивизии, сформированные в Акмоле и Петропавловске. Поисковики год за годом возвращают из небытия имена тех, кто до последнего сражался за Родину.
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