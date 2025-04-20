В Астане проводили в 47-ю поисковую экспедицию отряд "Мемориальная зона", который уже почти полвека занимается поиском останков казахстанских солдат, погибших на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом в годы Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РК, торжественная церемония прошла в Национальном военно-патриотическом центре Вооружённых сил. Проводить поисковиков пришли депутаты, военные, ветераны, преподаватели и студенты. Среди гостей была и внучка легендарного генерала Ивана Панфилова — Алуа Байкадамова. Она вручила благодарственное письмо командиру отряда Майдану Кусаинову, подчеркнув значимость их работы.

"Вы не просто ищете останки бойцов. Вы восстанавливаете имена героев, возвращаете их домой и передаёте память о подвиге следующим поколениям. Это великое и благородное дело", — обратился к участникам экспедиции депутат Мажилиса Павел Казанцев.

В этом году в экспедиции участвуют восемь опытных поисковиков. Самому младшему — 57 лет, самому старшему — 82. По словам Майдана Кусаинова, каждый день они будут преодолевать по 30 километров болотистой местности, как и десятки лет назад.

"Наш девиз — “В бой идут одни старики”. И это не просто слова. Я бы не променял ни один курорт в мире на эти поиски. Потому что мы делаем святое дело — заканчиваем незавершённую войну за тех, кто остался лежать в той земле", — сказал командир отряда.

Напомним, именно на Синявинских высотах сражались 310-я и 314-я стрелковые дивизии, сформированные в Акмоле и Петропавловске. Поисковики год за годом возвращают из небытия имена тех, кто до последнего сражался за Родину.