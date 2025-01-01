В новогоднюю ночь спасатели МЧС работали в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz.

"За прошедшие сутки 31 декабря силами МЧС Казахстана совершено 158 выездов, из них на пожары и случаи горения 88, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 70.При которых спасено и эвакуировано 25 человек, из них 8 детей", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

В Акмолинской области огнеборцам в новогоднюю ночь пришлось тушить балкон в Кокшетау. Как сообщили в ДЧС региона, пожарные оперативно ликвидировали огонь на площади два квадратных метра. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ВКО спасли и эвакуировали семь жителей при пожаре в квартире. Балкон загорелся и в одной из многоэтажек Усть-Каменогорска по улице Казахстан. Пожар был на седьмом этаже. Спасатели по лестничному маршу эвакуировали семь жителей, из них двое детей. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади четыре квадратных метра, пострадавших нет.

Напомним, в Костанайской области мужчина застрял на трассе и встретил новый год в снежном заносе. На помощь ему пришли спасатели.

А пожарным в Актау пришлось тушишь искусственную пальму, которая загорелась на набережной.

Спасатели также дали несколько полезных рекомендаций в праздничные дни.