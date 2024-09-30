Поиски без вести пропавших и обучение сирот – чем занимаются алматинские волонтёры

Волонтёрство в Алматы – это не просто добрая инициатива, а настоящая культура, которая охватывает все сферы жизни города. Около 50 тысяч человек объединились в более чем 30 крупных волонтёрских организаций. Это мощное сообщество, готовое прийти на помощь в любой ситуации и поддержать тех, кто в ней нуждается. Подробнее о развитии волонтёрского движения в материале BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате Алматы, с начала года волонтёры провели более 600 мероприятий совершенно разной направленности. Одни обучают детей, оставшихся без попечения родителей, другие организовывают творческие вечера в пансионатах для одиноких пенсионеров, третьи помогают животным или окружающей среде. Каждый из этих добровольцев – это живое воплощение доброты и человечности, готовое дарить тепло и надежду тем, кто потерял веру в завтрашний день.

Акимат города активно поддерживает волонтёрские инициативы. С этой целью создан фронт-офис волонтёров – уникальная платформа для координации работы различных организаций и обучения людей, желающих принять участие в волонтёрских движениях. Здесь проводятся тренинги, мастер-классы и обучающие курсы для волонтёров. В этом году более 700 волонтёров прошли обучение оказанию помощи при ЧС.

Администрация мегаполиса старается поощрять активных участников волонтёрского движения, проводя форумы и церемонии награждения, где лучшие из лучших получают признание за свои усилия. А самых отличившихся направляют на республиканские и международные слёты.

На волонтёров Алматы можно полагаться в любое время, они принимают участие в различных акциях и мероприятиях города. Например, гуманитарная акция по сбору помощи для пострадавших от наводнений собрала более 592 тонн необходимых вещей благодаря усилиям более 200 волонтёров и 30 организаций.

Также в городе немало волонтёров, которые стараются подарить увлекательный и полезный досуг жителям города. К примеру, уже по традиции ежегодно в тёплое время года волонтёрами проводятся бесплатные показы отечественных фильмов во всех районах города. Это хорошая возможность интересно провести время и поближе познакомиться с отечественной киноиндустрией. С начала летнего сезона было проведено более 40 показов фильмов под открытым небом с общим охватом более 10 тысяч человек.

Кроме того, волонтёры участвуют в работе парков языков, где жители города могут бесплатно учить казахский и иностранные языки. Волонтёрами также проводится обучение краткосрочным курсам детей оставшихся без попечения родителей. С начала года было проведено обучение по таким направлениям как маркетинг, финансовая грамотность, мобилография.

Помимо этого, волонтёрами регулярно проводятся экологические акции, дармарки, субботники.

Не обходятся без волонтёров крупные городские культурно-массовые мероприятия.

"Стоит отметить, что волонтёрская деятельность предоставляет отличные возможности для личного и профессионального развития и самих волонтёров. Волонтёры не только помогают другим, но и развивают навыки руководства, коммуникации, управления проектами. Для всестороннего развития волонтёров на базе фронт-офиса волонтёров на системной основе проводятся тренинги, мастер-классы и обучающие курсы", - сказали в акимате.

Участие в таких инициативах помогает волонтёрам приобрести уникальный опыт, развить лидерские навыки и учиться работать в команде. Работая вместе, они создают комьюнити, где каждый чувствует себя важным и нужным, а каждая инициатива – это вклад в общее дело.

Один из ярких представителей волонтёрского сообщества в Алматы – движение "LIDER.KZ". Волонтёры этой организации на протяжении семи лет занимаются поиском без вести пропавших людей, в приоритете – поиски стариков, детей и инвалидов.

"Всего в алматинской команде у нас более 100 волонтёров, из них 40 обученных поисковиков, готовых в любое время выйти на поиски. На 50% мы являемся информационным движением. Мы создаём ориентировки на пропавших людей и публикуем их в социальных сетях - в Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и Facebook", - рассказала руководитель волонтерского движения "LIDER.KZ" по Алматы и Алматинской области Дильмира Блац.

Волонтёры "LIDER.KZ" тесно сотрудничают с полицией, новостными порталами и телеканалами.

Так, за 2022 год только по Алматы и Алматинской области на поиск без вести пропавших было подано 649 заявки, из них с помощью волонтёров были найдены живыми 495 человека. За 2023 год с помощью волонтёров были найдены живыми 645 человек. За весь период поисков расклеено и распространено более 26 тысяч ориентировок.

В декабре 2021 года председатель волонтерского движения "LIDER.KZ" заняла первое место в челлендже "Мой вклад", проводимой национальной волонтёрской сетью. Проект "Я волонтёр. Обучение", организованный лидерами вошёл в десятку лучших кейсов Республики Казахстан.

В 2022 году ещё два проекта "Ещё один шанс" и "Чрезвычайная ситуация: как себя вести?" признаны лучшими по республике.

В 2023 году также два проекта по обучению волонтёров, в том числе по полетам на БПЛА были признаны лучшими в Казахстане.

Волонтёры "LIDER.KZ" неоднократно награждались и поощрялись государственными органами и различными организациями.

Не на последнем месте в жизни отряда значится благотворительная помощь. В период с 2020 года по настоящее время было роздано более 17 тысяч продуктовых корзин и подарков нуждающимся семьям.